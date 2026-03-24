Tragedia en Tlalpan: niña muere tras caer a cisterna en su casa

Una niña de dos años murió este lunes 23 de marzo dentro de su casa en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, luego de que cayera en una cisterna. Los hechos ocurrieron en la colonia Magdalena Petlacalco.

De acuerdo con los primeros reportes, otro menor identificado como hermano de la pequeña, intentó rescatarla y al no lograrlo, alertó a la familia sobre lo ocurrido, por lo que los adultos acudieran de inmediato a revisar.

¿Cómo ocurrió el accidente dentro del domicilio en Tlalpan?

Según las versiones recabadas, uno de los hermanos intentó rescatar a la menor por su cuenta, pero no logró sacarla del depósito de agua. Ante la emergencia, la familia pidió apoyo a los servicios de emergencia, quienes llegaron minutos después para atender la situación.

#FOTOS Una menor de 2 años pierde la vida al caerse a una cisterna de agua en Tlalpan https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/Iox8FjLDVQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 23, 2026

Paramédicos realizaron maniobras para reanimarla, pero lamentablemente la niña ya no contaba con vida. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona tras el incidente.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Debido a que podría tratarse de negligencia por parte de los padres ya que no estaban al cuidado de la menor a sus dos años de edad, prácticamente, omisión de cuidados. Incluso podrían llegar a señalarlos de homicidio culposo. Todo esto derivado de las investigaciones, ya que tomarán en cuenta las condiciones del lugar, como si la cisterna tenía tapa o estaba en óptimas condiciones.

¿Cómo prevenir accidentes en cisternas y depósitos de agua en casa?

Este tipo de accidentes, aunque poco comunes, pueden evitarse con medidas básicas de seguridad en el hogar:



Mantén siempre la cisterna cerrada y con tapa segura

Coloca candados o seguros si hay niños en casa

Evita dejar el acceso abierto, incluso por pocos minutos

Supervisa constantemente a menores, especialmente en patios o azoteas

Instala señalización o cubiertas resistentes en depósitos de agua

La prevención es clave, sobre todo en viviendas donde hay niñas y niños pequeños.

