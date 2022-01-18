Sismo de magnitud 5.6 en Afganistán deja 26 muertos

Un sismo de magnitud 5.6, con una profundidad de 30 kilómetros, dejó 26 muertos y decenas de heridos en el oeste de Afganistán, informaron autoridades locales.

El terremoto también dañó cientos de viviendas en la provincia occidental de Badghis, en la frontera con Turkmenistán, en Afganistán.

A través de redes sociales, medios locales reportaron los daños materiales que dejó el sismo y que entre los muertos se encuentran cinco mujeres.

“Desafortunadamente, nuestros informes iniciales muestran que 22 personas, incluidas mujeres y niños, han muerto y otras cuatro han resultado heridas”, dijo de forma preliminar Baz Mohammad Sarwari, director de Información y Cultura de la administración provincial de Badghis.

Más tarde, el director cultural de los talibanes en Badghis, dijo que tan solo en la aldea de Badruk en el distrito de Qades, murieron 15 personas.

At least 26 people, including five women, have been killed in two #earthquake in western Badghis province of Afghanistan. Baz Mohammad Sarwari, Taliban's cultural director in Badghis, says that only 15 people have been killed in the village of Badruk in Qades district. pic.twitter.com/QreKgR6HfW — Elyas Nawandish (@elyas_nawandish) January 17, 2022

Sismo en Afganistán daña más de 700 viviendas

Autoridades de Afganistán además de confirmar el número de muertos, también detallaron que el sismo dejó afectaciones en más de 500 viviendas, algunas incluso se derrumbaron.

“Los muyahidines han llegado a algunas de las áreas afectadas, pero Badghis es una provincia montañosa, el número de víctimas podría aumentar”, agregó Baz Mohammad, refiriéndose a los combatientes talibanes. También hubo fuertes lluvias en el área donde ocurrió el sismo.

El mulá Janan Saeqe, jefe del Centro de Operaciones de Emergencia del gobierno liderado por los talibanes, estableció el número de muertos y dijo que más de 700 casas habían resultado dañadas en Afganistán.

🇦🇫#AFGANISTÁN 🚨#URGENTE | Asciende a 26 la cifra de fallecidos por el #sismo de magnitud 5,3.



El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 41 kilómetros al E de Qala i Naw, a una profundidad de 18 kilómetros, informó el USGS. #Earthquake #Terremoto #Temblor pic.twitter.com/yc8eBFaV0J — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) January 17, 2022

Sanullah Sabit, directora de la unidad de enfermería del principal hospital de la capital de Badghis, explicó que el personal recibió pacientes con cinco heridos durante el sismo, la mayoría con fracturas graves.

De acuerdo con expertos, en Afganistán son frecuentes los terremotos principalmente en la zona límite debido a las placas tectónicas euroasiáticas e índica. Prueba de ello fue el sismo de magnitud 7.5, ocurrido en 2015, que dejó al menos 280 muertos.