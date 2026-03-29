Muere aficionado antes del partido México vs Portugal hoy: esto se sabe

Un hombre perdió la vida momentos antes del partido México vs Portugal en el Estadio Banorte hoy 28 de marzo de 2026 ubicado en la alcaldía Coyoacán al sur de la Ciudad de México (CDMX).

El reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señala que los hechos ocurrieron en la zona de palcos del estadio este sábado.

¿Qué se sabe del aficionado muerto antes del México vs Portugal?

El hombre estaba en la zona de palcos del estadio, pero se encontraba en estado de ebriedad, quien intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa.

No obstante, ello provocó que cayerá hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido para el arribo de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX e iniciar la investigación correspondiente.

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📅 Hoy | ⏰ 6:50 PM

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Calles cerradas por el partido México vs Portugal hoy en Estadio Banorte

Las autoridades informaron que continúa el arribo de aficionados al Estadio Banorte, a unos minutos de iniciar el encuentro entre las selecciones de México y Portugal, por ello se mantiene el despliegue operativo de personal de la SSC en las inmediaciones del recinto y al interior en las zonas de gradas, pasillos, accesos y filtros.

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En la reinauguración del Estadio Banorte, el Tri enfrentará a Portugal sin Cristiano Ronaldo 👀



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El reporte de la SSC indica que se habilitarán puntos de descenso de taxis por aplicación en el Viaducto Tlalpan y la calzada Acoxpa; y en Acoxpa y Las Torres. Mientras que se llevarán a cabo cortes y desvíos a la circulación vehicular, en distintos horarios en:



Avenida Santa Úrsula

Anillo Periférico

Avenida del Imán y Gran Sur

Calzada de Tlalpan

Las alternativas viales son:

Al Norte



Avenida División del Norte

Circunvalación

Miguel Ángel de Quevedo

Circuito Interior

Al Sur



Anillo Periférico

San Fernando

Avenida Insurgentes

Al Oriente



Avenida División del Norte

Miramontes

Eje 3 Cafetales

Canal Nacional

Al Poniente



Avenidas Aztecas

Universidad

Insurgentes

Revolución

Caen presuntos revendedores de boletos del México vs Portugal

Policías desplegados en la zona, como parte del "Operativo Estadio Seguro", arrestaron a tres personas quienes probablemente propiciaban la reventa de boletos horas antes de que se lleve a cabo el partido.

Personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial detuvo a dos hombres de 18 y 25 años y una mujer de 17 años de edad que, al parecer, propiciaban la reventa de boletos, quienes fueron presentados ante el Juez Cívico quien definirá la sanción correspondiente.

La institución informó después que también fueron detenidas cuatro mujeres de 17, 23, 26 y 34 años, y siete hombres 15, 18, 21, 25, 30, 39 y 64 de edad que, al parecer, propiciaban la reventa de boletos.

