VIDEO: Aficionados de fútbol de Perú agredidos por barras de Colombia

Cientos de aficionados del equipo de fútbol Universitario de Perú, que viajaron a Colombia a presenciar el partido de los 'merengues' contra Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana, vivieron un momento de terror mientras se dirigían al estadio El Campín de Bogotá.

Los aficionados fueron agredidos con piedras y palos por un sector de la barra brava del elenco "cafetero". El episodio de violencia dejó múltiples heridos que tuvieron que ser atendidos en hospitales locales.

Pánico en las inmediaciones del estadio

A las 8 en punto de la noche ocurrió este caso en mediaciones del estadio el Campín allá se estaba enfrentando universitario de Perú contra Santa fe de Bogotá por la copa sudamericana cuando varios hinchas del equipo peruano llegaron en un autobús y se encontraron de frente con los hinchas cardenales, comenzaron las agresiones y los aficionados de Santa fe buscaron piedras buscaron palos destruyeron los vidrios y la puerta de ese vehículo que además agredieron a cinco personas que iban hacia el escenario deportivo.

#OjoDeLaNoche | Seguidores del Santa Fe atacaron sin compasión el bus en el que se movilizaban los hinchas de Universitario que se dirigían a ver el partido de Copa Sudamericana entre el equipo cardenal y el peruano en el estadio El Campín.



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La policía reaccionó rescatando a ese camión y lo llevó a una zona segura y los médicos del estadio el Campín advirtieron a esas cinco personas que están fuera de peligro.

Aficionados violentados

Otros aficionados que decidieron bajar de los autobuses unas cuadras antes del estadio, fueron emboscados y violentados.

"había mujeres que fueron jaladas de los cabellos para sacarlas del autobús. Se subieron al camión, nadie podía bajar porque nos tiraban de todo. Solo nos tiramos en el piso para protegernos. Todos los que han sido agredidos están estables en el hospital, y lo que solo tienen cortes ya fueron atendidos", reveló una de las víctimas.

"Salimos del hotel y estábamos a 3 minutos de llegar al estadio, cuando llegó una banda de 20 o 30 barristas y nos reventaron. Uno de nosotros está siendo operado", señaló otro de los afectados.

Del mismo modo, los simpatizantes "cremas" que no viajaron en los autobuses y se movilizaron en taxis particulares, atestiguaron que, a su llegada al recinto deportivo, fueron perseguidos por barristas del "expreso rojo" y fue necesaria la intervención de la Policía Nacional de Colombia para resguardarlos y permitirles ingresar a la tribuna norte.

Uno de los agresores fue detenido

De inmediato comenzaron las investigaciones y a través de las cámaras de seguridad del Campín lograron identificar a uno de los agresores que estaba precisamente viendo el encuentro fue sacado por la policía nacional y de ahí trasladado la fiscalía fue judicializado y tendrá que responder por esas agresiones y ahora estará tratando de terminar cuál es el paradero de los 20 presuntos aficionados restantes que participaron en este caso.

Pronunciamiento del equipo de fútbol Universitario

El equipo Universitario de Perú se pronunció mediante un comunicado, en el que informó que ya se encuentran velando por la situación de los afectados en coordinación con las autoridades respectivas.

Condenan hechos de violencia

Además condenó los hechos de violencia, aunque no responsabilizó ni anunció medidas contra el al club Independiente Santa Fe:

"Desde Universitario de Deportes condenamos y lamentamos lo ocurrido hace unos instantes en Bogotá.

Tomamos conocimientos de que hinchas de nuestro club fueron interceptados y atacados por delincuentes disfrazados de hinchas, cuando se trasladaban al estadio El Campín.

Nuestra institución se comunicó con el cónsul de Perú en Bogotá, Dr. Víctor Altamirano, quien se trasladó al hospital San José Infantil, para conocer la situación de los heridos.

Estamos pendientes del estado de salud de los hinchas afectados. El fútbol debe ser una fiesta deportiva, NO debe mancharse por actos violentos como este", señala el comunicado oficial.

Existía un pacto de no agresión

Medios colombianos informaron que existía un pacto de no agresión entre las barras de ambos equipos, trato que no fue respetado por los hinchas colombianos.

La Cancillería del Perú se pronunció respecto a la agresión contra los hinchas de Universitario. En un mensaje difundido en redes sociales lamentaron la agresión de los barristas de Colombia y señalaron que se encuentran brindando asistencia médica a los aficionados que quedaron heridos e invitaron a cualquier otro peruano afectado a solicitar asistencia.

