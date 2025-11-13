¡Escándalo en Monterrey! Investigan privación ilegal de mujer en consultorio de Hospital; rescatan a víctima

¡Rescatan a víctima! Una intensa movilización de la división antisecuestros activó las alarmas este jueves en Monterrey, luego de qué agentes de la Fiscalía General de Justicia catearon un consultorio del Hospital Hidalgo, en la colonia Obispado, por la presunta privación ilegal de la libertad de una mujer.

¿Qué paso en el hospital de Hidalgo en Monterrey?

De acuerdo con información preliminar, la víctima habría sido retenida en un consultorio ubicado en el primer piso del inmueble, un área destinada a espacios rentados para servicios médicos privados.

La denuncia presentada por la mujer tras su liberación permitió solicitar y ejecutar una orden de cateo para revisar el sitio donde presuntamente la mantuvieron en contra de su voluntad.

El operativo comenzó minutos antes de las 09:00 horas, cuando al menos cinco patrullas de la división antisecuestros arribaron al edificio localizado entre las calles Sierra Madre y Topo Chico.

Aunque la presencia policial se mantuvo durante varias horas, el acceso para pacientes no fue bloqueado, ya que las labores se concentraron únicamente en un consultorio específico y en áreas administrativas.

¿Qué paso después con el consultorio del Hospital Hidalgo?

Durante la inspección, agentes investigadores aseguraron evidencia, tomaron fotografías y revisaron cámaras de videovigilancia del Centro Médico Hidalgo para reconstruir los hechos denunciados.

También se recabaron entrevistas con personal del edificio para conocer quiénes tenían acceso al consultorio señalado y si hubo movimientos inusuales en los horarios reportados.

La revisión concluyó poco antes del mediodía; sin embargo, dos unidades permanecieron resguardando el área mientras la Fiscalía continuaba con las indagatorias.

Hasta el momento, no se ha confirmado el móvil del delito ni se han revelado detalles sobre los indicios asegurados dentro del consultorio.

La mujer, cuya identidad no fue revelada, fue reportada estable y sin lesiones aparentes tras el incidente; por su parte, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar quiénes participaron en su retención y bajo qué circunstancias ocurrió la privación ilegal dentro de un espacio que, en apariencia, operaba como consultorio médico.