Susto en Nuevo León; corto circuito provoca incendio en hospital del IMSS Monterrey

Un incendio menor en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Monterrey, Nuevo León, generó la evacuación preventiva de cerca de 200 personas entre pacientes, familiares y personal médico.

Activan Código Rojo y evacúan a pacientes en IMSS Monterrey

De acuerdo con información oficial del IMSS, el incidente ocurrió alrededor de las 12:05 horas, cuando un corto circuito en una computadora dentro del consultorio de la Jefatura de Servicios Preventivos provocó un fuego incipiente.

El fuego se propagó parcialmente dentro del consultorio, por lo que se activó el Programa Interno de Protección Civil y el Código Rojo en el primer piso del hospital, con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las personas presentes.

🚨 Así se vivieron los primeros minutos del conato de incendio en la clínica 2 del IMSS tras un corto circuito en una computadora provocó un incendio este viernes en el Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Monterrey.



Se activó el Código Rojo y se desalojó el primer piso.… pic.twitter.com/EJW0W5JdR6 — INFO7MTY (@info7mty) October 31, 2025

Personal médico, pacientes y familiares fueron evacuados con rapidez y orden por parte de las brigadas internas del hospital, en tanto que los cuerpos de emergencia arribaron al lugar para atender el siniestro.

Bomberos y Protección Civil controlan el fuego en el Hospital General de Zona No. 2 de Monterrey

La Unidad Interna de Protección Civil del IMSS actuó de inmediato utilizando extintores y el sistema de hidrantes para contener el fuego. A las 12:30 horas, el Cuerpo de Bomberos de Monterrey, junto con Protección Civil estatal y municipal, logró controlar totalmente la situación.

Aunque algunos brigadistas presentaron síntomas leves de intoxicación por humo, fueron atendidos de manera oportuna y su estado de salud se reporta estable.

No hubo lesionados ni daños mayores en el hospital de Monterrey

El IMSS informó que se realiza una evaluación de daños en el área afectada y que no se registraron personas lesionadas ni daños al personal médico o pacientes.

Con relación al incidente registrado en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, @IMSSNL informa: pic.twitter.com/GylJYEmekF — IMSS  (@Tu_IMSS) October 31, 2025

A las 12:50 horas, se autorizó el reingreso de los pacientes al área de Urgencias, la cual no sufrió afectaciones durante el incidente.

Además, como medida de apoyo, el Instituto instaló un módulo de información en el exterior del hospital para atender a familiares y pacientes, con el fin de mantener una comunicación clara y oportuna mientras se realizaban las labores de limpieza y verificación.

El IMSS en Nuevo León aseguró que continuará con la revisión de sus sistemas eléctricos y de seguridad para evitar incidentes similares en el futuro, reiterando su compromiso con la protección de pacientes y trabajadores dentro de todas sus unidades médicas.

