¡Bendecían dinero! Detienen a tres falsos gitanos por estafar a pareja de la tercera edad en Monterrey

Tres personas fueron detenidas en el municipio de Monterrey, Nuevo León, tras ser señaladas de ser presuntos gitanos y de estafar bajo el engaño de ofrecer servicios espirituales y promesas de prosperidad económica.

Los detiene por fraude a una pareja de adultos mayores

Se trata de dos mujeres y un hombre que se hacían pasar por gitanos para ganarse la confianza de sus víctimas y posteriormente despojarlas de dinero y objetos de valor.

Según la denuncia presentada, las mujeres llegaron a la vivienda de las víctimas a bordo de un vehículo con placas LYM948A, conducido por Héctor “N”.

En el lugar, dijeron pertenecer a una comunidad gitana y aseguraron que entregarían despensas y dinero a los adultos mayores. Posteriormente, ofrecieron “bendecir” los ahorros de la pareja con la promesa de que su dinero se multiplicaría.

🚨 Estas tres personas fueron detenidas, se hacían pasar por "gitanos" para robar en Santiago. Luego de una investigación de la Policía de Santiago, se ejecutó una orden de aprehensión contra dos mujeres y un hombre que engañaban a sus víctimas con la promesa de “bendecir” su… pic.twitter.com/gFXZhAv1FR — INFO7MTY (@info7mty) November 7, 2025

La pareja de ancianos accedieron a la promesa y entregaron 12 mil pesos en efectivo, que las supuestas gitanas envolvieron en una franela roja y rociaron con un spray.

Sin embargo, en un descuido, cambiaron el paquete original por otro con papeles y, antes de retirarse, amenazaron a la pareja con un cuchillo para quitarles un anillo, una cadena y un reloj.

Caen presuntos gitanos en Monterrey tras estafar a pareja de ancianos

Tras las denuncias y labores de investigación realizadas por la Policía Municipal de Santiago, se logró ubicar y detener a los presuntos responsables en la colonia Jardín Español de Monterrey.

Durante su captura, los agentes encontraron varias dosis de marihuana y cristal, además de los 12 mil pesos en efectivo.

De acuerdo con la información oficial, los detenidos fueron identificados como Valeria “N”, de 43 años, residente del municipio de Monterrey; Patricia “N”, de 47, originaria de Apodaca, y Héctor “N”, de 45, también de Monterrey.

Las tres personas fueron reconocidas por una pareja de la tercera edad como los presuntos estafadores y rateros, tras hacerse pasar por integrantes de una comunidad religiosa.

Los tres sospechosos fueron identificados por las víctimas mediante la Cámara Gesell. Con base en las pruebas recabadas, la Fiscalía General de Justicia del Estado ejecutó la orden de aprehensión correspondiente, acusándolos de fraude y robo con violencia.