Agresión en CCH Oriente: Alumna es agredida y estudiantes claman justicia, amenazan con paro

Una alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente fue víctima de una violenta agresión la tarde del viernes 13 de febrero, en Iztapalapa, Ciudad de México. El ataque ocurrió alrededor de las 19:20 horas, cerca de la Puerta 3, en uno de los accesos con mayor tránsito estudiantil.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven caminaba por la zona cuando fue interceptada por un hombre que intentó despojarla de sus pertenencias. Durante el forcejeo, presuntamente la alumna fue tocada sin su consentimiento, lo que detonó indignación entre la comunidad del CCH Oriente y una amenaza de paro ante la exigencia de mayor seguridad.

¿Cómo ocurrió la agresión en CCH Oriente?

La agresión se registró en el exterior del plantel; testigos señalaron que el sujeto intentó cometer un robo; al resistirse, la joven fue sometida brevemente antes de que el agresor huyera.

Tras el incidente, la Comisión Local de Seguridad del CCH Oriente activó protocolos internos. Autoridades del plantel confirmaron que la alumna recibió atención inmediata y acompañamiento institucional para presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades.

"Informamos que el día 13 de febrero, alrededor de las 19:20 horas, se le brindó atención oportuna a una alumna derivado de un incidente al exterior del colegio.

"La Comisión Local de Seguridad del plantel activó enseguida los respectivos protocolos. La alumna se encuentra bien y se le está brindando acompañamiento con la Unidad Jurídica del plantel para acudir con las autoridades y hacer la denuncia correspondiente", se informó en un comunicado.

Mediante el posicionamiento, el CCH Oriente informó que la alumna se encuentra estable y cuenta con apoyo de la Unidad Jurídica para dar seguimiento legal al caso; la dirección indicó que se reforzarán medidas de vigilancia y coordinación con instancias de seguridad.

El caso de agresión ha generado movilización estudiantil; compañeros de la víctima colocaron mensajes y convocaron a una asamblea para exigir mayor presencia de seguridad en los accesos del CCH Oriente.

¿Habrá paro tras la agresión en CCH?

Durante una reunión realizada este lunes, estudiantes analizaron posibles acciones, entre ellas un paro simbólico, si no se establecen compromisos concretos de protección. La comunidad insiste en que la agresión contra la alumna no puede tratarse como un hecho aislado.

Mientras avanza la investigación, el CCH Oriente enfrenta presión interna para fortalecer protocolos y garantizar seguridad en los alrededores del plantel.