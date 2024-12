Agresión “Smart Step”: Niños confirmaron varios maltratos por parte de maestras golpeadoras en Coacalco

Tras ser investigada por presunto maltrato a menores con discapacidades en el Centro Psicopedagógico y de Neurodesarrollo “Smart Step” en Coacalco, Estado de México, la docente golpeadora, Jaqueline Elizabet “N” , fue ingresada al penal de Chiconautla en Ecatepec en días recientes; sin embargo, mientras la defensa de la implicada solicitó ampliación del término y será el próximo jueves cuando se reanude esta audiencia para que se defina su situación jurídica, los padres de los niños afectados confían en la justicia mexicana para que se le aplique todo el peso de la ley.

Maestros se ganaban la confianza de los padres para no provocar sospecha de los maltratos a los menores

En entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga, Karen Miranda, una de las madres de los menores agredidos, explicó cómo actuaban los representantes de la institución para ganarse la confianza de los padres y cómo fue que, poco a poco, se percató de las señales de la conducta de su pequeño, las cuales la alertaron de que algo malo le estaba pasando.

“La directora nos enviaba evidencia día tras día de las actividades que realizaban nuestros hijos en su centro, pero, inmediatamente, cuando me compartió esa imagen donde se ve a mi hijo a que lo obligan a realizar una terapia, me comuniqué con ella, me dio sus explicaciones, que sólo era una terapia, que no le pasaba nada, que era para estimular su lenguaje, pero al fin y al cabo se ve la cara de mi hijo sufriendo.

“Simplemente, como nos enviaban evidencia en cada momento, confiábamos mucho en esa maestra. Al ver las evidencias físicas, los últimos videos que han circulado, eso fue la punta del iceberg de lo que han sufrido nuestros hijos. Ya recopilando, indagando más del tema, preguntándole a los niños que si hablan, nos cuentan todos los maltratos que sufrieron con los maestros; es una impotencia, todos los padres de familia estanos enojados, destrozados, es un sentimiento de culpabilidad como padres; sin embargo, no nos vamos a quedar callado, vamos a alzar la voz por ellos”, explicó la madre del menor.

Karen Miranda añadió cuáles fueron los traumas que arrastró su pequeño tras ser violentado por las docentes que supuestamente estaban preparadas para darle el mejor trato a los niños con capacidades diferentes.

“Los niños con autismo, hablando en especial de mi hijo, son personitas que no soportan ruidos, algunas texturas, el obligarlos, es algo muy estresante para ellos, el punto es enseñarles poco a poco.

“Mi hijo sufrió abusos en esa escuela, él tiene autismo severo, me empecé a dar cuenta por sus actitudes, él ya no quería despertar, el no querer colocarse el uniforme, el escondérmelo, el llegar con hematomas y rasguños, esas fueron las señales de alerta con las que me comencé a dar cuenta”, agregó.

Centro Psicopedagógico y de Neurodesarrollo “Smart Step” en Coacalco, Estado de México, tenía maestros improvisados

La madre afectada agregó que en plantel, los docentes no contaban con la preparación académica para poder atender y capacitar a pequeños con capacidades distintas.

“Los maestros que están en esa plantilla no están capacitados, no tienen ningún título o cédula académica; hay una maestra que empezó en intendencia, y en este año, ya es maestra de primero de kínder.

Finalmente, Karen Miranda detalló que, en medio de las investigaciones contra el plantel y la maestra que obtuvo prisión justificada, esperan que todos los que resulten involucrados en el maltrato de los menores sean sancionados.

“Lo que queremos, todos los padres que están involucrados, estamos actuando con la cabeza fría, es un tema que nos ha ganado el coraje, pero queremos dejárselo a las autoridades, queremos que ellos hagan la justicia por nosotros, que agarren a las personas responsables, todos los involucrados en el maltrato a nuestros hijos”, agregó.