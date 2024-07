Se fue la sequía de Tamaulipas, pero los agricultores se enfrentan a otros problemas

Tamaulipas ha sido uno de los estados más beneficiados por las lluvias, tras pasar meses sin gota de agua y con temperaturas superiores a los 40 grados, pero los problemas de los productores no terminan, porque la sequía solo era uno de ellos.

Apenas en junio terminó, como cada año, la cosecha de granos como sorgo y maíz. Una cosecha que estuvo a punto de perderse por la falta de lluvias y el calor extremo que está azotando al estado.

“Toda la vida lo hemos sentido, pero estos últimos 6 años sí lo hemos sentido demasiado”, dijo Valdemar García, agricultor de Matamoros.

“La combinación de temperaturas fuertísimas, temperaturas nunca antes vistas en el norte de Tamaulipas, temperaturas de 45 grados, de 48 grados, de 42 grados, por espacio de tres semanas seguidas, con la falta de lluvia pues obviamente fue un golpe letal a nuestras plantas y nos hizo mucho daño”, dijo Rogelio García, presidente de la Asociación Agrícola de Matamoros.

¿A qué otros problemas se enfrentan los agricultores?

Pero la sequía no es el único problema que sufren los agricultores. La competencia de sus productos con los que se importan está provocando una caída de precios.

“Los precios de nuestros productos están en los niveles más bajos, los costos de producción hacia arriba. Entonces hoy llegar a los puntos de equilibrio es sumamente difícil. Todo el mundo está perdiendo dinero”, señaló Rogelio García, presidente de la Asociación Agrícola de Matamoros.

El sorgo es el más claro ejemplo: “Por decir, hace dos años estaba en 6 mil, 7 mil pesos hace 2 años. Ahorita está en 3 mil pesos. 2 mil 800, 2 mil 700 ya libres. La tonelada. Ya libres de descuentos”, indicó Valdemar García, agricultor de Matamoros.

Incrementan costos de insumos para productores

Eso además del incremento en fertilizantes, semillas, diésel y otros insumos tiene desmotivados a los productores.

“Amo el campo y mucha gente te dice ‘bueno, por qué no dejas el campo, por qué no dejas la agricultura si no es negocio’. Le digo ‘pues es que no es fácil’. A la hora que dices tú voy a dejar el campo. Tienes que vender maquinaria, tus tractores. Y no los vendes, lo regalas porque no hay quién te compre tampoco porque todos estamos iguales”, menciona Valdemar.

Los siguientes seis meses del año son para preparar la tierra que debe estar húmeda y lista para enero cuando inicia la siembra. Así que lo único que les queda es esperar a que llueva.