VIDEO: ¡Con cuchillo en mano! Sujeto hace asalto a tienda de conveniencia en Calvillo, Aguascalientes

Las cámaras de seguridad registraron un violento asalto en una tienda de conveniencia del municipio de Calvillo, Aguascalientes.

Así fue el violento asalto en una tienda de Calvillo

En las imágenes se aprecia a un sujeto que ingresa y, con cuchillo en mano, se acerca directamente a la caja. El agresor saca el arma blanca y la exhibe frente a la cajera para intimidarla mientras exige el dinero.

🚨 A PLENA LUZ DEL DÍA 🚨

Sujeto armado con un cuchillo asaltó el Oxxo del Malecón en Calvillo y se llevó todo el dinero. 🔪💰



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La empleada, al verse amenazada, entrega el efectivo que había en la caja; el asaltante lo toma y abandona el establecimiento en cuestión de minutos. Hasta el momento, no se ha reportado la detención del presunto ladrón.

