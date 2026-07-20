Prefirió la justicia antes que la complicidad: Madre entrega a su propio hijo tras confesarle el feminicidio de Karen Miranda en Tonalá, Jalisco

Fue su propia madre quien entregó a Iván "N" a las autoridades de Tonalá, Jalisco, esto luego de que su propio hijo le confesara que había cometido el feminicidio de Karen Miranda Ayala en un balneario.

¿Qué pasó con el joven que asesinó a Karen?

🔴#IMPORTANTE | La madre del presunto feminicida de Karen Miranda fue quien lo entregó a las autoridades, confirmó la mamá de la víctima.



Con información: @ceciliacerna19 pic.twitter.com/I7UzQgr5jC — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) July 17, 2026

Así fue la desaparición de Karen

Todo comenzó el pasado 7 de julio en el municipio de Tonalá, Jalisco. Karen Miranda Ayala, una joven de apenas 20 años de edad, salió a divertirse con unos amigos y ahí conoció a Iván “N”.

Con el paso de las horas, ambos se quedaron solos y acudieron a un balneario de la zona.

Iván "N" y Karen comenzaron a discutir

Según lo dicho por la Fiscalía del Estado, después de ir al balneario, ambos se fueron a otro punto donde inició la pelea por un supuesto reclamo de dinero.

La discusión escaló a los jaloneos y termminó en que Iván empujó a Karen, provocando que se pegara en la cabeza y se quedara insconsciente en el piso.

¿Dónde puso el cuerpo de Karen?

Después del terrible golpe y de su fallecimiento por el mismo, el agresor subió el cuerpo a un coche para deshacerse de él.

Iván “N” manejó hasta la colonia Prados de los Tulipanes, en Tonalá, y aventó los restos a un barranco. Tras la denuncia de sus familiares por la desaparición, la policía localizó el cuerpo de Karen el 10 de julio.

Madre de Iván decidió no ser cómplice de su hijo

Días después del crimen, el agresor, Iván "N", le confesó a su propia mamá lo que había hecho con Karen. Lejos de esconderlo o ayudarlo a que escapara, la mujer fue a las autoridades para entregarlo.

Gracias a la no complicidad de la señora, la Fiscalía le cumplimentó una orden de aprehensión por feminicidio, descubriendo además que el sujeto ya contaba con otros antecedentes penales.

Madre de Karen agradece a la madre de Iván

🏛️ Resultado de las investigaciones realizadas por la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios, fue cumplimentada una orden de aprehensión contra un hombre, por su probable responsabilidad en la muerte de una mujer, quien contaba con reporte de desaparición. (1-3) pic.twitter.com/TAKV2eUuo7 — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) July 13, 2026

Iván “N” ya fue puesto a disposición, vinculado a proceso y encerrado en el lugar correspodiente.

La madre de la víctima agradeció públicamentea la familia del detenido por no ser parte del delito y, por el contrario, entregarlo a las autoridades correspondientes, además de darles los datos para encontrar el cuerpo de su hija quien habría sido abandonada en una barranca.