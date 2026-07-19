“Le podemos regresar el dinero”: la respuesta del director tras muerte de Dafne en una academia militarizada

Continúan las investigaciones por la muerte de Dafne Quintos, una niña de solo 13 años que perdió la vida al interior de un campamento de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Mientras la madre de Dafne sostiene que el acta de defunción revela que la causa de muerte fue asfixia por sumersión y que el caso fue clasificado como homicidio, la Academia asegura que la adolescente se desvaneció en el área de regaderas.

Sumado a esto, la respuesta del director del plantel provocó una ola de críticas en redes sociales luego de ofrecer devolver el dinero, pero ¿qué fue lo que realmente pasó en ese campamento?

"Solo la ocupó cuatro días": la respuesta del director tras muerte de Dafne

Jorge Luis Ponce, director de la Academia Militarizada Doenitz, habló públicamente sobre lo ocurrido dentro del plantel, asegurando que se brindará apoyo a la madre de Dafne, Alejandra.

En su versión, la adolescente comenzó a presentar malestares durante la noche del 16 y la madrugada del 17 de julio, por lo que solicitaron atención médica.

Tanto el médico que acudió al lugar como la enfermera de la academia no detectaron alguna condición que hiciera pensar que la menor se encontraba en riesgo.

"Le podemos regresar a la mamá lo que depositó, porque realmente solo lo ocupó 4 días": director de Academia Militarizada donde murió Dafne, de 13 años



Así respondió el director de la academia tras la muerte de la menor, quien falleció durante su estancia en el internado.



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"Aparentemente la niña traía una dolencia que el doctor que nos atendió no pudo detectar, nuestra enfermera que tenemos aquí también no le vio nada", declaró.

Al ser cuestionado sobre el apoyo económico que ofrecerían a la familia, aseguró que la institución está dispuesta a colaborar económicamente, pero segundos después dijo:

"Puede contar con nuestro apoyo, en lo que necesite. Le podemos regresar lo que depositó, porque realmente solo lo ocupó cuatro días".

Esto generó críticas, ya que el verdadero problema no es el reembolso del campamento, sino que una niña perdió la vida dentro de la institución, y aún peor, testigos aseguran que dentro de ese lugar se solían ejercer todo tipo de abusos como parte del “entrenamiento”, .

¿Qué pasó con Dafne en la Academia Militarizada Doenitz?

Dafne ingresó al campamento de verano apenas unos días antes de que ocurriera la tragedia. Las actividades estaban programadas para terminar el próximo 31 de julio; sin embargo, la adolescente perdió la vida en circunstancias extrañas el pasado 17 de julio.

Su madre relató que primero recibió una llamada para informarle que su hija se cay. En el video que se le mando aparecía Dafne con golpes en el rostro.

“Hola, mami, me caí. No me vayas a subir a tus estados, estoy bien, porque no ando en modo reina", dijo la menor.

Días después, Alejandra recibió otra llamada donde se le informaba que la menor se había desvanecido en el área de los baños, para después saber que Dafne ya estaba muerta.

#Nacional 🕊️ | EL ÚLTIMO MENSAJE DE DAFNE CONMUEVE A MILES EN REDES SOCIALES



El video que Dafne envió a su mamá antes de perder la vida se ha convertido en uno de los momentos más conmovedores del caso que mantiene consternado al país. pic.twitter.com/WQtOuL9kBh — En Serio Noticias (@EnSerioNoticias) July 18, 2026

¿De qué murió la niña Dafne?

Aunque la Academia militarizada insiste que la niña se desvaneció, la familia de la pequeña informó que su cuerpo presentaba diversos golpes, hematomas en el cráneo, así como rastros de vómito.

Por su parte, Ángel Moreno, tío de Dafne, aseguró que los estudios forenses contradicen la versión. Según afirmó, la causa de muerte corresponde a asfixia por sumersión.

Misma que se confirmó con la copia del acta de defunción, documento que, señala como causa la asfixia por sumersión y el caso aparece clasificado como homicidio, información que ya forma parte de las investigaciones de las autoridades.

