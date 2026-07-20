Ajustan verificación vehicular en Edomex: Anuncian lista de fechas límites para segundo semestre

Con el arranque del segundo semestre también llegan ajustes en los periodos de la Verificación Edomex 2026; los automovilistas del Estado de México ya pueden conocer las fechas límite que les corresponderán según el color del engomado y la terminación de la placa , una información clave para realizar el trámite sin contratiempos.

El calendario establece los meses en que cada vehículo deberá acudir a un Centro de Verificación Vehicular, de acuerdo con el último dígito de la placa, por lo que conocer las fechas permitirá evitar multas por incumplir con la obligación ambiental.

Además del calendario, las autoridades recordaron que será indispensable obtener una cita gratuita antes de acudir al verificentro y cumplir con los requisitos establecidos para realizar la prueba.

Estas son las fechas límite para la verificación en Edomex durante el segundo semestre

Los propietarios de vehículos con placas del Edomex deberán respetar el siguiente calendario para realizar la verificación:



Engomado amarillo (placas 5 o 6): julio y agosto; fecha límite 31 de agosto.

Engomado rosa (placas 7 u 8): agosto y septiembre; fecha límite 30 de septiembre.

Engomado rojo (placas 3 o 4): septiembre y octubre; fecha límite 31 de octubre.

Engomado verde (placas 1 o 2): octubre y noviembre; fecha límite 30 de noviembre.

Engomado azul (placas 9 o 0): noviembre y diciembre; fecha límite 31 de diciembre.

Quienes no realicen la verificación dentro del periodo correspondiente serán acreedores a la sanción por verificación extemporánea, por lo que las autoridades recomiendan programar el trámite con anticipación.

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🚘✨ Tu vehículo tiene un periodo para verificar. Consulta el calendario del segundo semestre 2026, programa tu cita y cumple con esta obligación ambiental. 🌿 Agenda aquí: https://t.co/c2L6TS9OyK 📅 pic.twitter.com/28YKcCtAvI — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) July 16, 2026

Qué debes revisar antes de acudir al verificentro

Antes de solicitar una cita, es recomendable comprobar que el automóvil se encuentre en buenas condiciones mecánicas, sin fallas relacionadas con el sistema de emisiones y que el testigo de avería del motor no permanezca encendido.

También es importante verificar que el vehículo esté al corriente en obligaciones como la tenencia, que las placas estén vigentes y que no existan adeudos de multas de tránsito , ya que esa información se valida al momento de generar la cita.

Otro aspecto a considerar es que la cita para la verificación es completamente gratuita y únicamente puede obtenerse a través del portal oficial; si el propietario realizó recientemente algún pago relacionado con el trámite, deberá esperar a que éste se refleje en el sistema antes de intentar agendar la fecha correspondiente.

La cita es obligatoria para cumplir con la verificación

El programa establece que todos los vehículos matriculados en el Edomex deben realizar la verificación conforme al calendario oficial, mientras que las unidades provenientes de otras entidades también pueden sujetarse a las disposiciones aplicables cuando circulan en territorio mexiquense.

Antes de acudir al verificentro conviene reunir la documentación solicitada y confirmar que el vehículo cumple con las condiciones necesarias para evitar rechazos durante la prueba.

Con el calendario ya definido para el segundo semestre de 2026, los automovilistas del Edomex tienen una guía clara para organizar su verificación y cumplir con el trámite dentro del plazo que les corresponde, evitando sanciones y contratiempos antes de que concluya el año.