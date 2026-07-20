Tropiezos y contradicciones: Marina del Pilar se queda sin argumentos ante audios filtrados

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, emitió un pronunciamiento formal a través de sus redes sociales para fijar su postura respecto a la reciente filtración de audios que la vinculan con supuestas agencias de seguridad estadounidenses. La mandataria estatal aclaró de forma tajante que las conversaciones difundidas forman parte estrictamente de un asunto de carácter personal, enfocado en la cancelación y posterior tramitación de su visa para ingresar a los Estados Unidos.

Ávila Olmeda enfatizó que los materiales difundidos corresponden a una serie de eventos ocurridos durante el año 2025, periodo en el cual aceptó entablar comunicación con diversas personas bajo el único propósito de recibir orientación dentro del protocolo migratorio. Asimismo, la gobernadora desmintió categóricamente las versiones periodísticas que afirman que sostuvo un encuentro presencial con autoridades extranjeras en Centroamérica, calificando el escenario actual como una estrategia de persecución política en su contra.

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Cronología de los audios: La gobernadora detalla los contactos y el presunto engaño

De acuerdo con lo presentado por la mandataria, el proceso de asesoría migratoria derivó en un engaño por parte de uno de los involucrados, quien presuntamente simuló canales institucionales. La secuencia cronológica de las interacciones quedó establecida bajo las siguientes fechas oficiales:



18 de junio de 2025: Se registró el primer contacto con el supuesto gestor a través de un mensaje de texto por mensajería instantánea.

Se registró el primer contacto con el supuesto gestor a través de un mensaje de texto por mensajería instantánea. 2 de agosto de 2025: Se llevó a cabo la primera llamada telefónica relacionada directamente con el procedimiento de la visa.

Se llevó a cabo la primera llamada telefónica relacionada directamente con el procedimiento de la visa. 22 de agosto de 2025: La mandataria recibió una segunda llamada telefónica por parte de las personas involucradas en la asesoría.

La mandataria recibió una segunda llamada telefónica por parte de las personas involucradas en la asesoría. 15 de diciembre de 2025: Se concretó una reunión presencial con el presunto gestor, marco en el cual se enlazó una última llamada telefónica con un individuo que se identificó como un supuesto agente del FBI.

"Escuchar no significa negociar": Marina del Pilar rechaza comprometer la soberanía nacional

La mandataria bajacaliforniana fue enfática al señalar que las conversaciones no implicaron en ningún momento un acuerdo bilateral ni la vulneración de los marcos legales del país, remarcando la frase "escuchar no significa negociar".

En su mensaje, la funcionaria estatal aseguró firmemente que bajo ninguna circunstancia habrá entrega de información que ponga en riesgo la seguridad nacional o la soberanía de México. Reiteró que cualquier versión que afirme que la reunión en Panamá ya ocurrió es completamente falsa, sosteniendo que únicamente escuchó las distintas opciones disponibles para resolver su estatus migratorio frente a las autoridades de los Estados Unidos.

