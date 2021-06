Aguijón pica jopo, el ‘animal’ que causó terror en redes sociales

El aguijón pica jopo es un supuesto animal que se viralizó durante los últimos días en las redes sociales, luego de que un usuario compartió una serie de fotografías y mencionó que habitaba en algunas zonas de Colombia. Sin embargo, esta información fue desmentida por algunos usuarios de Twitter.

De acuerdo con la publicación que fue realizada en Twitter, el aguijón pica jopo supuestamente es fauna local en el municipio de Girardot, en Colombia, y solo aparece en temporadas de lluvia o de mucho calor.

Los usuarios de las redes sociales mencionaron que esa información no es verdadera y que las fotografías del supuesto aguijón pica jopo son de una figura de plástico basadas del personaje “facehugger” de la saga de películas de “Alien”.

Te puede interesar: Síntomas que podrían indicar que tu perro sufrió un envenenamiento

A pesar de que algunos pasajeros desmintieron la publicación sobre el aguijón pica jopo, otros usuarios terminaron aterrorizados por el tamaño del supuesto animal, una especie de la familia de los alacranes.

“Una amiga publica las fotos de este animal y dice: ‘Si visitas Girardot y te encuentras con estos animalitos, no te preocupes es fauna local. Es una especie de la familia de los alacranes, conocida como aguijón pica jopo’. Yo veo eso y no me vuelven a ver nunca”, escribió una usuaria.

Una amiga publica las fotos de este animal y dice: “Si visitas Girardot y te encuentras con estos animalitos, no te preocupes es fauna local. Es una especie de la familia de los alacranes, conocida como aguijón picajopo.”

Yo veo eso y no me vuelven a ver nunca!!!😨😨😨 pic.twitter.com/mtBVO2x8KG — Lu💙 (@CoffeeMoon92) June 23, 2021

¿Es real el aguijón pica jopo?

A pesar de que algunos de los usuarios de las redes sociales aseguraron que las fotos del aguijón pica jopo se trataba de una figura que salió de una película, algunas personas creyeron que sí era un animal real.

En algunas plataformas se venden productos de este personaje como peluches, figuras de plástico y máscaras.

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), la palabra “jopo” significa “cola de mucho pelo”, similar a la que poseen las ardillas, por lo que la publicación del supuesto animal también fue tomada con humor.

Te puede interesar: En Tabasco, encuentran una vaca robada en la cajuela de un auto