Ahorradores describen su desgracia a 8 años del fraude de FICREA

Representantes de los 6 mil 848 ahorradores defraudados de FICREA aseguran que a 8 años de denunciar el desfalco de sus ahorros que supera los más de 3 mil 500, “todos los escuchan pero nadie los ayuda.”

En conferencia de prensa los ahorradores solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) que los bienes asegurados que constan de obras de arte, yates, bienes inmuebles y autos de alta gama, cuya suma es de aproximadamente mil 200 millones de pesos, se las regresen a ellos; y además que el fiscal encargado del caso pida al Juez de la causa, que la reparación del daño que sea fijada a Rafael Olvera Amezcua, uno de los presuntos responsables del megafraude, le sea entregada a las víctimas y no a FICREA.

Ahorradores de FICREA comparten historias sobre sus casos

En cada uno de los ahorradores defraudados por FICREA hay una tragedia; historias de enfermedades, rompimientos familiares, soledad, y sin exagerar historias de muerte.

Maestros jubilados, comerciantes, profesionistas, personas que sólo tenían en mente ahorrar para su futuro, para una vejez cercana. Algunos sacaron sus ahorros del banco o debajo del colchón, en ocasiones dinero reunido por matrimonios cuya felicidad fue arrebatada de manera mancomunada.

En 8 años han fallecido 600 ahorradores de los más de 6 mil 800 personas que perdieron los ahorros de toda una vida y que no los disfrutaron, el promedio de edad de los denunciantes es de 73 años.

¿Cuál fue el gancho que usó FICREA para atraer a los ahorradores?

Zoyla América Fuentes, es una maestra jubilada ahorradora defraudada, cuenta que en el 2012 ella y su marido el profesor Josafat Conteras Quevedo, decidieron meter todos sus ahorros a FICREA, algo así como 970 mil pesos. Su hija les recomendó esa opción, pues aquel tiempo ningún banco ofrecía tales rendimientos, iban desde 6% al 9% anual según fuera el monto de la inversión.

Ese fue el gancho que atrajo a las miles de víctimas del fraude financiero más cuantioso del que se tenga memoria en México, más de 5 mil 900 millones de pesos.

La pareja de pensionados tuvieron la esperanza de que año con año la inversión que la sociedad financiera popular avalada por el gobierno federal y la CNBV les daría tranquilidad y así tener un guardadito para amortiguar los achaques de la vejez.

Algunos ahorradores fallecieron sin volver a ver su dinero

Para asegurarse de que su dinero estaba seguro, recurrieron a su yerno para que consultara el historial de FICREA en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), ahí les dijeron que no había mayor problema.

Pero el 7 de noviembre del 2014 doña Zoyla y su esposo se llevaron el fiasco de sus vidas. La junta de gobierno de CNBV determinó la intervención gerencial de FICREA, el órgano rector financiero detectó desvíos e irregularidades por los que; aprobó la suspensión de operaciones y cierre temporal de las oficinas y sucursales para evitar retiros masivos, que pusieran en riesgos la estabilidad de la sociedad; aseguró ministerialmente a las personas morales Leadman Trade y Baus & Jackman así como las cuentas bancarias de estas empresas y al dueño de la empresa, Rafael Olvera Amezcua presidente de FICREA; la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas.

Las ilusiones doña Zoyla y don Josfat de sobre llevar la tercera edad se fueron por la borda, e incluso todo se complicó, “Era lo que nosotros pensábamos tener ese ahorrito para cuando tuviéramos alguna dificultad económica ,cosa que pues lo perdimos. A mi si me dolió mucho porque fue dinero trabajado de toda una vida.”

En el 2020 don Josafat falleció sin ver ni disponer de sus ahorros como lo había planeado con su esposa , “muere por un golpe que se dio, padecía de una enfermedad que le llaman polio. Se golpea la cabeza, lo queremos llevar al ISSSTE , llega la ambulancia está lleno de Covid y se te va a morir aquí, lo llevamos a casa y pagar enfermeros .”

A 8 años del fraude #Ficrea que supera los 3 mil 500 mdp, los 4 mil 848 ahorradores defraudados exigen a la @FGRMexico que los bienes asegurados se los regresen a ellos. pic.twitter.com/jrp9l2v6pU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 7, 2022

¿Cuál era el modus operandi de FICREA?

Fidencio Neri Rodríguez contó “Me fui al VIPS a tomar un café y la verdad me dolió mucho, porque dije cómo es posible, la impotencia, yo le gritaba a mi agente, oiga yo vino a preguntarles que si la empresa era confiable, y qué dijeron que sí, ¿y luego?. Yo estaba llorando más que una mujer solo allá con mi hijo, y dije chihuahuas.”

Don Fidencio es un comerciante que invirtió 2 millones de pesos en FICREA, pagó con creces la confianza depositada en el consultor financiero que juro que la empresa estaba libre de pecado. “A raíz de eso me enfermo señor el 31 de diciembre, el último día de ese año me enfermo, se me sube el azúcar, la diabetes, la presión, parálisis, mire. Mi mujer estaba a punto de divorciarse de mí, por la tontería de meter el dinero ahí.”

Una vez convencido por la red de enganchadores (consultores financieros), convencían a la gente que entre más dinero tendrían mayores rendimientos, el dinero de los ahorradores pasaba a un fondo de inversión para otorgar créditos.

Los ahorros de don Fidencio y de miles de personas eran usados para dar créditos que presentaban a la autoridad financiera, recursos que eran enviados a la Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) a una empresa relacionada no supervisada por instrucción del cliente, ya que así firmaban los contratos.

¿Qué presuntamente sucedió con el dinero de los ahorradores?

Rafael Olvera Amezcua disponía de los dinero de los ahorradores y con él adquirió 82 inmuebles en los Estados Unidos con una valor superior a los 36 millones 582 mil de dólares; otras 42 propiedades en Madrid, España, 35 vehículos y tenía 1.3 millones de dólares en una cuenta bancaria.

El 19 de diciembre del 2014 cientos de ahorradores que acudieron a la CONDUSEF, rompieron los cristales de las puertas. Un grupo de 20 personas logró entrar a la instalaciones y entablaron diálogo con el presidente de la comisión , Mario de Constanzo, quien prometió dar solución al problema y nunca cumplió su palabra, así recuerda esos momentos don Fidencio, “fue un caos, fue una desgracia...fue una masacre financiera.”

¿Quién es está en prisión por el caso FICREA?

Han pasado 8 años y ahorradores como Javier Paz Zarza no han logrado recuperar un peso de sus ahorros, él metió a FICREA 3 millones de pesos, no se les ha hecho justicia a pesar de que el principal responsable del fraude ya está en prisión, “miles de ahorradores hemos vivido una tragedia, un dolor que no se puede explicar ante la sordera, ante soberbia de la autoridades que no entienden que es el patrimonio de miles de familias, hasta este momento han fallecido más de 400 ahorradores.”, señala.

El 6 de enero jueces mexicanos emitieron órdenes de aprehensión en contra de Rafael Olvera Amezcua por el delito de lavado de dinero y delincuencia organizada pero ya se había dado a fuga; también se emitió un ficha de búsqueda en 190 países para que fuera extraditado.

A lo largo de las investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) se descubrió que Olvera Amezcua había registrado en México, Estado Unidos y Gran Bretaña alrededor de 100 empresas, muchas de ellas solo existían en papel con el objetivo de desviar los recursos extraídos de FICREA.

Cinco años después Rafael Olvera Amezcua fue extraditado de los Estados Unidos a México, donde enfrenta al menos cinco órdenes de aprehensión. Agentes de Investigación criminal recibieron al dueño de FICREA en el puente Lincoln- Juárez, que une a las Ciudades de Laredo, Texas con Nuevo Laredo, Tamaulipas

Ese mismo día fue puesto a disposición de un juez de control del Centro de Justicia Penal en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Pero dice Javier Paz que la encarcelación de Rafael Olvera representa un justicia a medias, ya que eso no se traduce en la evolución de su dinero,"Hemos acudido a todas las instancias, siete años, 8 años casi ya, y hemos hecho todo lo inimaginable: marchas manifestaciones...hace 15 días tuvimos que conseguir una caja donada por el Seguro Social para, una caja usada, porque el ahorrador no tenía la familia para enterrarlo.

El mega fraude de FICREA es más que un proceso penal es una trama de historias trágicas, conforme pasa el tiempo muchas de las víctimas no verán de vuelta sus ahorros ya que la mayoría son de la tercera edad. El letargo de los concursos comerciales y el proceso para liberar el fideicomiso donde están sus ahorros, donde hay al menos 3 mil millones de pesos, parece no tiene para cuando.