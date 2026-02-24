Bomba ciclónica congela a Estados Unidos: tormenta invernal paraliza vuelos y deja millones bajo alerta

Una bomba ciclónica de gran intensidad mantiene bajo condiciones extremas a amplias zonas de Estados Unidos, principalmente en el noreste de la unión americana, donde millones de personas enfrentan nevadas históricas, vientos casi huracanados y severas afectaciones en servicios y transporte.

¿Más frío que nunca? Autoridades meteorológicas emitieron alertas de tormenta invernal ante el rápido fortalecimiento del sistema, que continúa avanzando y dejando a su paso un escenario de emergencia. De acuerdo con reportes de medios locales, el fenómeno ya provocó acumulaciones superiores a los 30 centímetros de nieve en al menos siete estados, mientras que en algunas regiones se han registrado más de 60 centímetros, cifras que no se observaban desde hace varios inviernos.

¿Qué estados están bajo amenaza por la tormenta invernal?

Los impactos más severos se concentran en estados del noreste como Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Massachusetts y zonas de Nueva Inglaterra. En estas regiones, las autoridades mantienen mapas de alerta actualizados por nieve intensa, ráfagas de viento peligrosas, además de temperaturas bajo cero.

Los expertos advierten que la combinación de baja presión explosiva, aire ártico y humedad del Atlántico es lo que da origen a esta bomba ciclónica, capaz de intensificarse en cuestión de horas.

The Northeast is digging out of the snow today, but here is a look back at some notable totals from Winter Storm Hernando. ❄️ https://t.co/XK7Kvvvq1v pic.twitter.com/fJ30EqKWRn — The Weather Channel (@weatherchannel) February 24, 2026

¿Cuánta nieve caerá en los próximos días en Estados Unidos?

El pronóstico de acumulación a tres días anticipa que la nieve seguirá cayendo de forma persistente, especialmente en áreas urbanas y corredores industriales clave.

En algunos puntos, los modelos meteorológicos prevén nuevas capas de entre 20 y 40 centímetros, lo que podría agravar las condiciones de movilidad y riesgo estructural.

Travel During Blizzards is DANGEROUS!



Your safest option: Stay home and off the roads.



If you MUST travel, be prepared: Tell someone your route, check conditions, keep a full tank/charge, and ensure your emergency kit is on board. Don't risk it! https://t.co/VyWINDkBnn pic.twitter.com/BTxrmVUJH6 — National Weather Service (@NWS) February 23, 2026

Apagones, vuelos cancelados y caos vial por tormentas invernales en Estados Unidos

Los vientos extremos y la nieve húmeda ya provocaron cortes de energía eléctrica a cientos de miles de usuarios en el noreste de Estados Unidos, por lo que varias ciudades suspendieron el transporte público y emitieron prohibiciones de viaje por carretera ante el alto riesgo de accidentes.

El sector aéreo también resiente el impacto, con miles de vuelos cancelados en aeropuertos clave de Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia y Boston, generando retrasos en cadena a nivel nacional.

US airlines work to restore normal operations after powerful Northeast winter storm caused more than 8,000 flight disruptions pic.twitter.com/4bzXHwdIqA — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 24, 2026

Un invierno que pone a prueba a Estados Unidos

Autoridades recomiendan evitar viajes no esenciales, mantenerse informados a través de canales oficiales y preparar suministros básicos ante posibles apagones prolongados; ¿está Estados Unidos preparado para enfrentar tormentas invernales cada vez más intensas y frecuentes?

