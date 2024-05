¿Y el Doble Hoy No Circula? Se suspende la contingencia ambiental HOY 26 de mayo

¡Se levanta! La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó la suspensión de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas, a partir de las 17:00 horas de HOY 26 de mayo de 2024. Lo que significa que NO HABRÁ Doble Hoy No Circula en la CDMX y Edomex este lunes, ¿qué autos podrán salir a la calle?

En punto de las 17:00 horas, la CAMe dio a conocer que las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las que establece el Programa, lo que dio pie a una mejor calidad del aire gracias al incremento de la ventilación en la zona del Valle de México.

#ComunicadoCAMe | 17:00h

📢Se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM y sus medidas a partir de las 17:00h de este domingo.

¿Cómo queda el Hoy No Circula para el lunes 27 de mayo?

De acuerdo con los lineamientos del programa Hoy No Circula y tras la suspensión de la contingencia ambiental, los vehículos que descansan este 27 de mayo de 2024 en CDMX y Edomex son los que tengan las siguientes características:



Aquellos que cuenten con holograma de verificación 1 o 2.

Autos con engomado amarillo, que tengan terminación de placas en 5 o 6.

Programa Hoy No Circula: Los autos que descansan el lunes en la CDMX y Edomex

¡Tómalo en cuenta! Si tu vehículo NO tiene permiso para circular por el Hoy No Circula, es importante destacar que una patrulla de la Policía de Tránsito podrá detenerte y sancionarte con una infracción que va entre 2 mil y 3 mil pesos, además de llamar a una grúa para el traslado del auto al corralón.

¿Cuántas contingencias ambientales van en 2024?

De acuerdo con datos de la CAMe, con la activación de la medida en Fase 1 este miércoles 22 de mayo, el número de contingencias ambientales que se han activado en el Valle de México durante 2024 es de ONCE.