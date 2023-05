Al Pacino será padre a los 83 años con su novia Noor Alfallah, de 29

El actor Al Pacino se convertirá en padre a sus 83 años de edad junto a su pareja Noor Alfallah, de 29 años, según confirmó un representante del ganador del Óscar, quien mencionó que el cuarto hijo del también guionista y productor nacerá en un mes aproximadamente en Nueva York, Estados Unidos.

Al Pacino es padre de otros tres hijos: Julie Marie Pacino, quien nació de una relación con Jan Tarrant, maestra de actuación; y los mellizos Anton James y Olivia Rose, de 22 años, con la actriz y cantante Beverly D’Angelo, con quien salió y vivió desde 1996 a 2003, año en que anunciaron su separación en buenos términos.

En redes sociales, la confirmación del embarazo de Noor Alfallah ha recibido posturas encontradas, principalmente por la diferencia de edad entre ella y el intérprete de películas como Scarface, Esencia de Mujer y Tarde de perros, quien es 54 años más grande.

¿Cuándo inició la relación de Al Pacino y Noor Alfallah?

Un medio estadounidense, especializado en espectáculos, reveló que Al Pacino y Noor Alfallah iniciaron su relación en abril de 2022, pero hicieron oficial la unión tras ser fotografiados en una cena. Después de ese momento, personas cercanas al actor compartieron que estuvieron saliendo durante todo el tiempo que duró la pandemia de Covid-19.

La actual pareja de Al Pacino es ampliamente conocida en el medio artístico de Estados Unidos, principalmente por ser integrante de una familia de la realeza de Kuwait.

Además, su rostro ocupó cientos de portadas en medios impresos y digitales cuando compartió una imagen con el cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, con quien salió durante un par de años, hasta que finalizaron su relación en diciembre de 2018. “Nuestras edades no me importaban... El corazón no sabe lo que ve, solo sabe lo que siente. Fue mi primera relación seria, pero fue un momento feliz para mí", narró años después a una revista.

Noor Alfallah es actualmente la vicepresidenta de Lynda Obst Productions, una productora de cine y televisión con sede en Sony. Entre las obras de esta compañía destacan Interestelar, en 2018, y La mentira original, en 2009.