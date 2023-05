Robert de Niro le da la bienvenida a su séptimo hijo, a los 79 años de edad

Robert de Niro, de 79 años de edad, le dio la bienvenida a su séptimo hijo, el actor confirmó la noticia durante una entrevista en la cual promocionaba su más reciente película: “Acerca de mi padre”.

En medio de la entrevista, el presentador de Entertainment Tonight Canada le preguntó al actor de “El Padrino” cómo es ser padre de seis hijos, a lo que De Niro respondió: “siete, en realidad. Acabo de tener un bebé”.

El ganador de un Oscar relató cómo es como papá, y él mismo se describió como un padre cariñoso, “incluso cuando tiene que ser severo”, indicó durante el encuentro con la reportera.

“Quiero decir, no hay forma de evitarlo con los niños. No me gusta tener que establecer la ley y cosas así. Pero, [a veces] simplemente no tienes otra opción. Y cualquier padre, creo, diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes”.

¿Quiénes son los hijos de Robert de Niro?

El actor ha estado casado dos veces, resultado de esos matrimonio tuvo 4 hijos, además de dos más con una exnovia, y el recién nacido, del que se desconoce quién es la madre, ni cuando nació con exactitud.

Su primer matrimonio fue con Diahnne Abbott de 1976 a 1988, con ella tuvo a sus dos hijos mayores, Drena, de 51 años, y Raphael, de 46. Más tarde, en 1995, llegaron sus gemelos Aaron y Julian, de 27 años, con su exnovia Toukie Smith.

Durante su segundo matrimonio, con Grace Hightower, tuvo dos hijos más Elliot de 25 años y Helen de 11 años, siendo esta la menor hasta hace unos días, cuando dio a conocer que ya era papá de nuevo.

Aunque ni Robert de Niro ni sus representantes dieron detalles sobre el o la bebé, ni quien es la madre, algunos empezaron a especular que podría ser Tiffany Chen, ya que ella es su actual novia.