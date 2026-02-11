Alcalde de Tequila no saldrá del Altiplano y lo vinculan a proceso

Diego “N”, alcalde de Tequila, Jalisco, fue vinculado a proceso junto con dos de sus colaboradores al ser acusado de su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

El presidente municipal fue detenido el 5 de febrero de 2026 junto con Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel “N”, director de Catastro y Predial; e Isaac “N”, director de Obras Públicas, por estar presuntamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Alcalde de Tequila vivió entre viajes de lujo por el mundo y con lentes de casi 31 mil pesos

Alcalde de Tequila Jalisco seguirá en el penal del Altiplano

El alcalde fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, luego de ser detenido por fuerzas de seguridad federales hace unos días.

Luego de una audiencia, como parte del proceso en su contra, el alcalde de Tequila continuará sus días en el reclusorio.

¿De qué acusan al alcalde de Tequila? Señalan nexos con el CJNG

El presidente municipal es investigado por presuntamente manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de que, probablemente, esté relacionado con una célula del CJNG, que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Los reportes de seguridad indican que Diego “N” supuestamente lidera una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento, en la cual servidores públicos al parecer extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario público.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que un juez de Control impuso prisión preventiva contra el alcalde de Tequila, y los otros funcionarios al ser acusados por delincuencia organizada para cometer secuestro.

Diego “N” es acusado de secuestrar en 2021 a un precandidato de Morena y su suplente. Incluso, la investigación señala que el hoy exfuncionario municipal pactó entregar 40 millones de pesos anuales del erario público al CJNG.

¿Qué se sabe de la captura del alcalde de Tequila?

El alcalde morenista fue detenido en seguimiento a la Operación Enjambre, la cual se ejecutó en el Estado de México en 2024 y tras la cual servidores públicos fueron detenidos por presuntos nexos con el crimen organizado.

Diego “N” fue citado en mayo de 2025 a declarar ante la Fiscalía de Jalisco por la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco, en el evento llamado Los Señores del Corrido en Zapopan el 29 de marzo de ese año, donde se proyectaron imágenes de “El Mencho”, líder del CJNG.

