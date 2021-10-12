Liberan a alce que pasó dos años con una llanta atorada en el cuello

Un alce de cuatro años y medio de edad por fin fue liberado, luego de pasar dos años con una llanta atorada alrededor del cuello, informaron autoridades de Parques y Vida Silvestre de Colorado, Estados Unidos.

Elementos de Parques y Vida Silvestre relataron que el sábado vieron al animal cerca de Pine Junction, al suroeste de Denver, y le aplicaron un dardo tranquilizante, para poder acercarse al ejemplar de 270 kilos.

Los expertos explicaron que tuvieron que cortarle las astas de cinco puntas al alce para poder retirarle la llanta, ya que les fue imposible partir la parte de acero del neumático.

The saga of the bull elk with a tire around its neck is over. Thanks to the residents just south of Pine Junction on CR 126 for reporting its location, wildlife officers were able to free it of that tire Saturday.



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“Hubiera preferido cortar la llanta y dejarle las astas para sus actividades de apareamiento, pero enfrentábamos una situación cambiante y simplemente teníamos que sacarle la llanta de cualquier forma posible”, dijo el agente Scott Murdoch.

Y agregó que "fue difícil quitarlo" porque el cuello del alce tenía una pequeña herida y le faltaba algo de pelo, lo que los obligaba a hacerlo con mayor cuidado.

Dijo que, con el tiempo, la llanta se llenó de agujas de pino y tierra, haciéndola mucho más pesada para que el alce la siguiera cargando. Murdoch calculó que el animal perdió unos 16 kilogramos al deshacerse del neumático, incluyendo las astas y los escombros acumulados dentro de la llanta.

El alce pasó dos años con una llanta atorada en el cuello

Los funcionarios deParques y Vida Silvestre de Colorado señalaron que vieron por primera vez al alce con la llanta enredada en el cuello en julio de 2019, mientras realizaban un sondeo de población del borrego cimarrón de las Montañas Rocosas y de cabras de montaña en el Área Silvestre del Monte Evans.

Además, dijeron que no es la primera vez que un animal pasa por una situación similar, aseguraron haber visto venados, ciervos, alces, osos y otros animales silvestres atrapados en diversos objetos, como columpios, hamacas, tendederos, luces navideñas, muebles, cajas, comederos para aves, cestos de ropa sucia, porterías de futbol y redes de voleibol.

