Segob anuncia estrategia nacional contra la tortura

Ciudad de México. Este martes, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) encabezó la presentaciónm de la “Estrategia Nacional Contra la Tortura“.

Esta acción, dijo el funcionario, está encabezada por dos ejes fundamentales: el de la prevención y el de la atención a las víctimas de este delito.

“Creo que la parte de prevencion es fundamental para generar esta nueva cultura institucional de respeto a los derechso humanos , pero tambien tenemos que desarrollar la otra parte de los objetivos que son: atender a las victimas que han sido objeto de estas practicas y de ese delito y eso implica una atención integral que además de reconcer estos delitos que se cometen en contra de las personas se generen condiociones para hacer justicia y castigar a los responsables, pero también para reparar el daño cometido en contra de las victimas”.

Durante la Presentación de la Estrategia Nacional contra la Tortura, el titular de la #SDHPyM de la #Segob, @A_Encinas_R reiteró que por instrucciones del presidente @lopezobrador_, la atención a este fenómeno debe ponderar a las víctimas y la reparación integral.… pic.twitter.com/MGgoUR7BXa — Gobernación (@SEGOB_mx) June 27, 2023

Encinas reconoce que la tortura fue una práctica habitual en corporaciones policiacas

El subsecretario de, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que en el pasado y durante muchos años la tortura fué una práctica cotidiana en corporaciones policiacas, y que quienes más la practicaban eran las policías municipales y estatales.

En este sentido dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha ordenado erradicar esta práctia y que se trabaja de la mano de la Fiscalía General de la República para lograr esta instrucción.

🔴Lanzamiento de la Estrategia Nacional contra la Torturahttps://t.co/N96OPgJAup — Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) June 27, 2023

“Y demostrar que en este gobierno no se tortura a nadie y hemos logrado avances muy signifcativos, pero nos falta todavia mucho por hacer, estamos conscientes de que el programa correspondiente a la erradicacion de la tortura le correpsonde publcarlo a la FGR, se ha avanzado , hemos trabajado cone llos pero lamentablemente este oprograma no esta listo y no se ha publicado”.

En esta estrategia, aseguró Encinas Rodríguez participarán 18 instituciones del gobierno federal y 66 acciones directas para atender el problema.