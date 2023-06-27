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Segob anuncia estrategia nacional contra la tortura

El Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, encabezó la presentación dirigida a presentar una estrategia nacional contra la tortura.

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Escrito por: Agustín Rodríguez

Ciudad de México. Este martes, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) encabezó la presentaciónm de la “Estrategia Nacional Contra la Tortura“.

Esta acción, dijo el funcionario, está encabezada por dos ejes fundamentales: el de la prevención y el de la atención a las víctimas de este delito.

“Creo que la parte de prevencion es fundamental para generar esta nueva cultura institucional de respeto a los derechso humanos , pero tambien tenemos que desarrollar la otra parte de los objetivos que son: atender a las victimas que han sido objeto de estas practicas y de ese delito y eso implica una atención integral que además de reconcer estos delitos que se cometen en contra de las personas se generen condiociones para hacer justicia y castigar a los responsables, pero también para reparar el daño cometido en contra de las victimas".

Encinas reconoce que la tortura fue una práctica habitual en corporaciones policiacas

El subsecretario de, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que en el pasado y durante muchos años la tortura fué una práctica cotidiana en corporaciones policiacas, y que quienes más la practicaban eran las policías municipales y estatales.

En este sentido dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha ordenado erradicar esta práctia y que se trabaja de la mano de la Fiscalía General de la República para lograr esta instrucción.

“Y demostrar que en este gobierno no se tortura a nadie y hemos logrado avances muy signifcativos, pero nos falta todavia mucho por hacer, estamos conscientes de que el programa correspondiente a la erradicacion de la tortura le correpsonde publcarlo a la FGR, se ha avanzado , hemos trabajado cone llos pero lamentablemente este oprograma no esta listo y no se ha publicado”.

En esta estrategia, aseguró Encinas Rodríguez participarán 18 instituciones del gobierno federal y 66 acciones directas para atender el problema.

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