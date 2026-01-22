Gertz Manero a un paso de Londres: Comisión del Congreso lo avala como embajador en Reino Unido

El camino de Alejandro Gertz Manero hacia Londres está prácticamente despejado. Este miércoles, la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Congreso otorgó su aval al dictamen que ratifica al exfiscal General de la República como el nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

En una sesión que transcurrió sin mayores sobresaltos, el nombramiento fue aprobado con 10 votos a favor y una solitaria abstención.

Hoy recibí con atención y aprecio al doctor Alejandro Gertz Manero, quien comparece ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente, con motivo de su ratificación como embajador ante el Reino Unido. Le deseo suerte en su desempeño una vez que se apruebe su designación. — Ricardo Monreal A.

La defensa y el próximo paso para Gertz Manero

Durante su comparecencia ante diputados y senadores, Gertz Manero defendió su perfil y trayectoria para ocupar la sede diplomática, argumentando que su experiencia servirá para fortalecer la relación bilateral con la nación europea.

Con este trámite superado, se espera que el próximo lunes el dictamen sea sometido a votación ante el pleno de la Comisión Permanente. De ser ratificado —como se prevé por la mayoría legislativa—, Gertz Manero rindirá protesta de su nuevo cargo ese mismo día, formalizando su transición de la procuración de justicia a la diplomacia.

Ausencias y el abstencionismo de Movimiento Ciudadano

La sesión no estuvo exenta de lecturas políticas. El voto en abstención provino de la bancada de Movimiento Ciudadano, manteniendo su postura crítica hacia los perfiles de la "vieja guardia" en la 4T.

Sin embargo, lo que llamó la atención fueron las sillas vacías: tanto los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) como los del Partido del Trabajo (PT) —aliados de la coalición gobernante— estuvieron ausentes durante la votación, dejando el peso de la decisión mayoritariamente en Morena y sus otros aliados.

Luis Donaldo Colosio cuestionó el nombramiento y advirtió que la renuncia y el relevo se dieron de forma acelerada y señala que: “Desde MC manifestamos nuestra preocupación (…) una invitación a una embajada no constituye una causa grave” para dejar la FGR. Asimismo, recordó que la ley da preferencia a integrantes del Servicio Exterior Mexicano.