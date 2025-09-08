“No somos vendepatrias": Alito Moreno a Sheinbaum y señala a Morena de proteger al narco

El senador del PRI, Alejandro Moreno, respondió a las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo acusó de solicitar la intervención de un gobierno extranjero en México.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el legislador tricolor negó de manera categórica esas afirmaciones y sostuvo que la mandataria “miente” al señalarlo de esa manera.

Moreno aseguró que su postura política siempre ha estado basada en los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de los conflictos, fundamentos que, dijo, históricamente defendieron los gobiernos del PRI y que dieron prestigio a México en el ámbito internacional.

PRI denuncia que el sexenio de López Obrador dejó un “desastre”

El también presidente nacional del PRI arremetió contra el gobierno de Morena y el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador. “No hablo mal de México, hablo del desastre que dejó el sexenio de López Obrador”, expresó.

De acuerdo con Moreno, el actual partido en el poder permitió la expansión del crimen organizado y, en algunos casos, lo protegió. Señaló que recursos provenientes del huachicol fueron utilizados para financiar campañas políticas y que varios gobernadores de Morena convirtieron sus estados en “campos de guerra, extorsión y corrupción”.

Presidenta @Claudiashein, miente cuando me acusa de pedir la intervención de algún gobierno extranjero en México. ¡ESO ES FALSO!



Nosotros creemos en la NO intervención, en la autodeterminación de los pueblos y en la solución pacífica de los conflictos. Esa es la política… — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 8, 2025

“Los priistas no somos vende patrias”: Alito Moreno

En su mensaje, el senador enfatizó que los priistas no buscan dañar al país, sino denunciar lo que calificó como actos de complicidad entre el gobierno y grupos criminales.

Moreno también acusó persecución política en su contra y en contra de su familia, asegurando que se le han fabricado delitos y campañas de difamación para intentar silenciarlo.

“México es mi causa”: Alito Moreno tras pronunciamiento sobre Sheinbaum

El dirigente priista cerró su pronunciamiento con un mensaje directo a la presidenta Sheinbaum, a quien acusó de usar el poder para atacar a los opositores. “México es mi causa, y por México seguiré dispuesto a darlo todo, así nos cueste la vida”, concluyó.

Con estas declaraciones, el enfrentamiento verbal entre Alejandro Moreno y Claudia Sheinbaum se suma a la tensión política que marca el inicio de la nueva administración federal.