Alito Moreno denuncia en EU “destrucción de la democracia” mexicana

Este jueves, Alejandro Moreno, senador del PRI y actual presidente nacional de ese partido, continuó con su gira de trabajo en Washington, donde ha sostenido diversos encuentros con actores políticos y diplomáticos de Estados Unidos.

En esta ocasión, el legislador mexicano se reunió en el Capitolio con la congresista republicana María Elvira Salazar, integrante del Comité de Asuntos Exteriores.

En un mensaje en sus redes sociales, Moreno destacó que Salazar es una mujer profesional y comprometida con la defensa de la democracia, la seguridad regional y el respeto a los derechos humanos. Durante el encuentro, el priista expresó su postura a favor de construir e impulsar una relación sólida y de cooperación entre México y Estados Unidos.

Mensajes y agenda pública de Alito Moreno

Además de su agenda política, el dirigente nacional del PRI compartió en tono personal un mensaje donde recordó que su madre le enseñó a planchar desde los 16 años, subrayando que sigue preparándose para las reuniones que sostiene en la capital estadounidense.

“Así como me ven, mi mamá me enseñó a planchar desde que tenía 16 años. Así que hay que trabajar juntos y darle para adelante, alistándome para una reunión que tengo mañana aquí, en Washington. ¡Buenas noches!”, escribió en sus redes.

Moreno ha señalado que sus encuentros buscan reforzar la cooperación bilateral y contribuir a la seguridad hemisférica. Su gira ocurre poco después de la visita a México del senador republicano Marco Rubio, lo que coloca a ambos países en un contexto de diálogo sobre democracia, seguridad y derechos humanos.

Alejandro Moreno advierte sobre riesgo de “narcodictadura” en México

En sus declaraciones, Moreno advirtió sobre lo que considera un riesgo para la democracia en el país:

“No vamos a permitir jamás que en México se instaure una narcodictadura terrorista y comunista. Nuestro país debe seguir siendo una Nación de Instituciones, con Democracia, donde se respeten los Derechos Humanos, las Libertades y la Constitución”, publicó en su cuenta de X.