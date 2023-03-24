Conductor atropella a varias personas en el aeropuerto de Alemania

El conductor de un vehículo atropelló intencionalmente a varias personas que se encontraban en el estacionamiento del aeropuerto de Colonia, en Alemania; se reportaron al menos siete heridos.

Después de atropellar a varias personas, el conductor se impactó contra algunos vehículos estacionados. El sujeto, de 57 años de edad, fue detenido por dos agentes que también resultaron heridos, ya que el hombre opuso resistencia durante el arresto.

Finalmente, la policía logró someter al conductor, quien fue trasladado a un hospital donde se determinará con exactitud su estado de salud mental.

🚨#AlertaADN

Una camioneta atropelló intencionalmente a cinco personas y golpeó a varios coches en el estacionamiento del Aeropuerto de Colonia/Bonn, en #Alemania. El conductor de 57 años fue detenido por elementos de la policía pic.twitter.com/tZZPT2DGVJ — adn40 (@adn40) March 24, 2023

De acuerdo con algunos medios locales, el causante del incidente tiene problemas mentales, por lo que descartaron que se tratara de un acto terrorista. El auto que utilizó para atropellar a las personas en el aeropuerto era rentado

Ataques recientes en Alemania

Recientemente en Alemania han ocurrido algunos ataques en los que ha habido heridos e incluso muertos, siendo el tiroteo en una iglesia el más grave por el momento, ya que dejó siete personas sin vida.

El pasado 9 de marzo se reportó un tiroteo dentro de una iglesia en la ciudad de Hamburgo, al norte de Alemania, en el que varias personas resultaron heridas y siete murieron por heridas de bala.

Las autoridades de Alemania indicaron que el atacante ingresó al recinto religioso y abrió fuego contra las personas que se encontraban en el lugar. Los servicios de emergencias llegaron al lugar para atender a las personas que estaban heridas. El atacante murió en el lugar.

Tan solo un día después, otro incidente se reportó en Alemania, cuando un sujeto ingresó a una farmacia ubicada en la ciudad Karlsruhe y tomó como rehenes a varias personas. El presunto secuestrador fue detenido por las autoridades varias horas después del supuesto secuestro.

Los oficiales le cubrieron el rostro con una manta al sospechoso de mantener rehenes en la farmacia y lo metieron a un automóvil. El lugar quedó acordonado por las autoridades mientras se realizan investigaciones sobre lo que pasó en el lugar.