Un hueco en una pared de un banco en una comunidad de Alemania parecería algo sacado de una película o de una serie de criminales, pero se convirtió en un terrible hecho para los ahorradores y clientes de dicha sucursal en plenas festividades navideñas.

La policía de Gelsenkirchen ya investiga el delito cometido en la sucursal del banco Sparkasse. Los delincuentes accedieron a través de un estacionamiento subterráneo en la parte trasera del banco durante las vacaciones de Navidad .

El "modus operandi": un boquete desde el estacionamiento y una falsa alarma de incendio

Los criminales perforaron un gran agujero en la pared trasera de la bóveda principal ubicada en el sótano. Una falsa alarma de incendio activada el 29 de diciembre de 2025 llamó la atención de las autoridades. Tras la llegada de bomberos y policías no encontraron llamas, pero sí un enorme hueco.

Los perpetradores rompieron miles de cajas de seguridad y se llevaron la mayoría de su contenido, con un valor estimado en al menos 10 millones de euros en dinero y objetos de valor.

Caos en la sucursal: clientes denuncian que el seguro solo cubrirá 10 mil euros

Decenas de clientes enfurecidos se congregaron frente a la sucursal el martes 30 de diciembre de 2025 mientras gritaban “¡Déjennos entrar!” y afuera del banco había un cartel con la frase “Sucursal cerrada hasta nuevo aviso”.

Ingrid Hiepel, víctima del robo, vio la noticia en televisión a las 05:30 de la mañana del lunes, justo después de intentar retirar un estado de cuenta en el banco. Acusó que los trabajadores deben terminar de revisar la sucursal y que sólo les darían un límite de 10 mil euros, el cual corresponde al monto máximo de la cobertura del seguro.

Otro cliente, quien lleva 25 años usando el banco para guardar sus ahorros en una caja de seguridad, alega que allí tenía el dinero para su jubilación. “Es triste. Será un maldito Año Nuevo , por decir lo menos”, sentenció.

Pistas del escape: el Audi robado y la conexión con Hannover que sigue la policía

Testigos reportaron varios hombres con bolsas grandes en la escalera del garaje adyacente la noche del sábado, y un Audi RS 6 negro con hombres enmascarados salió temprano el lunes; la placa pertenece a un auto robado en Hannover, a más de 200 km. La policía asegura grabaciones de video de los sospechosos y un vehículo de escape.