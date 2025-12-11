¡La rata disfrazada! Ladrones usan vestimenta de policías y cometen millonario atraco en Paraguay

Un grupo de delincuentes armados y disfrazados de policías protagonizó un increíble asalto en un lujoso edificio en Asunción, la capital de Paraguay. El hecho ocurrió durante la madrugada del martes 9 de diciembre de 2025 y quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar, imágenes que ya analizan los investigadores.

Los delincuentes llegaron en dos camionetas y se acercaron al acceso principal del edificio. De acuerdo con los datos preliminares, el grupo contaba con uno de los controles de acceso y logró abrir sin dificultad el portón de entrada. Esa maniobra les permitió ingresar sin levantar sospechas y avanzar hacia la caseta de vigilancia.

Una vez dentro, varios integrantes del grupo bajaron de los vehículos y sometieron a los dos guardias de seguridad que permanecían en el puesto de vigilancia. Tras someterlos, los asaltantes tomaron el control del edificio y parte de la banda subió a los pisos superiores.

Ladrones disfrazados suben al piso 24 y toman de rehén a un empresario

Cinco de los asaltantes, vestidos con uniformes similares a los de la Policía Nacional de Paraguay , utilizaron el ascensor y subieron hasta el piso 24. Su objetivo: el departamento de un empresario oriundo de Ciudad del Este, quien se encontraba en la capital paraguaya desde hace algunos días para realizar el pago de salarios a los funcionarios de una de las sucursales de su negocio.

Los delincuentes ingresaron al departamento y tomaron de rehén al empresario. Bajo amenazas, lo obligaron a entregar una fuerte suma de dinero en efectivo: 65 millones de guaraníes, el equivalente aproximado a 172 mil pesos mexicanos, además de varias joyas de alto valor que guardaba en el lugar.

Tras apoderarse del botín, los cinco falsos policías abandonaron el departamento y descendieron nuevamente hasta la planta baja. Allí se reagruparon con el resto de los cómplices y abordaron las camionetas en las que habían llegado, huyendo del edificio antes de que alguien pudiera reaccionar o dar aviso inmediato a las autoridades.

Investigan vínculo con otro golpe en otra ciudad paraguaya

Las primeras indagatorias apuntan a que este grupo armado formaría parte de una banda delictiva importante que ya habría ejecutado otro golpe días atrás en la zona de Ypacaraí. En ese caso, los sospechosos asaltaron un camión de una empresa de calzado.

En aquella ocasión, los autores también se disfrazaron de policías y habrían utilizado los mismos vehículos para movilizarse, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de la misma estructura criminal. Los investigadores analizan las imágenes de circuito cerrado, las características de las camionetas y la forma de operar de los asaltantes para intentar identificarlos.

Hasta el momento, las autoridades no reportan detenidos por el asalto en Asunción ni por el hecho registrado en Ypacaraí.

