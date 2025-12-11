Tiroteo en Nueva Jersey deja a dos víctimas fallecidas y dos heridas

Un tiroteo se desató en Newark, Nueva Jersey cerca de las 8:00 p.m. del miércoles en un estudio de grabación. Las autoridades confirmaron la muerte de dos jóvenes de 20 años.

Las víctimas fueron identificadas por la Oficina del Fiscal del Condado de Essex como Namir Bynum y Osayuwamen Uyamu. Bynum fue declarado muerto en el lugar de los hechos, mientras que Uyamu fue trasladado al Hospital Universitario de Newark , donde falleció poco después.

Newark, NJ



An investigation is underway after a shooting at a recording studio left two people dead and two others injured, in Newark on Wednesday.



People who live and work on Clinton Avenue told @ABC7NY they often hear music coming from a recording studio on the block, but on… pic.twitter.com/tLfiH2RX74 — Crime In NYC (@Crime_In_NYC) December 11, 2025

Heridos en tiroteo están fuera de peligro

Además de las dos víctimas mortales, otras dos personas resultaron heridas de bala en el incidente. Ambas fueron llevadas al Hospital Universitario con lesiones que, según los reportes, no ponían en riesgo sus vidas.

La Oficina del Fiscal informó que uno de los heridos fue tratado y dado de alta poco después, lo que trajo algo de alivio a la tragedia. El tiroteo, según el fiscal Theodore N. Stephens II , estuvo contenido "dentro de ese establecimiento".

La razón del tiroteo en Newark podría ser un "incidente entre amigos"

El estudio de grabación donde ocurrió la tragedia, Platinum Sound NJ, utilizó sus redes sociales para referirse al tiroteo. La empresa indicó que el incidente se originó a partir de un problema "entre amigos".

En un mensaje, el estudio describió lo sucedido como una "situación muy desafortunada" y pidió oraciones por una de las víctimas no identificadas, aclarando que la persona no era responsable de lo que sucedió.

Continúa la búsqueda de sospechosos tras tiroteo

Hasta el momento, las autoridades no han informado si ya identifiaron a los responsables del tiroteo. La Oficina del Fiscal del Condado de Essex continúa la investigación para establecer el motivo exacto que desencadenó la violencia.

La policía de Newark respondió a la emergencia y encontró a las cuatro personas heridas de bala en el estudio de grabación. El caso permanece abierto y se pide a la comunidad colaborar con cualquier información que ayude a esclarecer el doble homicidio.

Otros tiroteos en Newark

La Oficina del Fiscal del Condado de Essex anunció este 11 de diciembre que cuatro individuos enfrentan cargos de asesinato en primer grado, asalto y conspiración por un tiroteo ocurrido en noviembre que dejó tres muertos en la misma comunidad de Newark. Las víctimas fueron identificadas como el pequeño Jordan García (10 años), Kiyah Mae Scott (21) y Masi Rogers (19).

La comunidad ubicada de Newark ha vivido diversos ataques los últimos meses, estos conmocionaron a todos los ciudadanos y crearon preocupación por su seguridad en la ciudad más poblada del estado de Nueva Jersey.