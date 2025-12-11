Rescatan a mujer encerrada en jaula para perros tras pedir auxilio a gritos

Una mujer de 22 años con discapacidad mental fue rescatada en Anson, Texas, luego de ser encontrada encerrada dentro de una jaula para perros localizada en el jardín trasero de la casa donde vivía bajo custodia de una madre adoptiva.

De acuerdo con lo reportado por medios locales, el vecino, identificado como Justin Anderson, escuchó a la joven llorar y pedir que la dejaran ir al baño.

El sonido de golpes en una estructura metálica lo alertó, por lo que decidió acercarse y registrar lo que ocurría. Usó la cámara de su teléfono celular para grabar la escena, donde se alcanza a ver a la víctima apenas visible dentro de la jaula exterior cubierta con lonas.

Anderson relató a medios que escuchó a la joven decir frases como “tengo miedo”, lo que lo llevó a contactar a las autoridades para solicitar ayuda inmediata.

A foster mother has been arrested in Anson, in Texas, accused of locking a 22-year-old with special needs in a dog kennel last month. Anson is about 170 miles northwest of Fort Worth. Footage here, filmed by Justin Anderson, a neighbor, on November 22, shows him confronting the… pic.twitter.com/7oGg8Wd89Y — THEMIDNIGHT123 (@Midnight123wooo) December 11, 2025

Autoridades detienen a la madre tras encontrar a la joven en una jaula

Al llegar al domicilio, agentes del Departamento de Policía de Anson localizaron a la joven en la jaula para perros y procedieron al arresto de Kandice “Candy” Thompson, de 60 años. Según la información divulgada, Thompson enfrenta cargos por secuestro agravado, agresión y delitos relacionados con el abuso de una persona con discapacidad.

El jefe de la policía local, Daniel Graziose, explicó a medios locales que, al momento de la detención, había además dos adultos en acogida dentro de la vivienda.

Thompson, conocida en la comunidad por haber recibido a más de 50 menores a lo largo de los años junto a su difunto esposo —quien anteriormente fue jefe de policía del mismo municipio—, habría intentado justificar sus acciones ante otros vecinos.

De acuerdo con testimonios recabados por medios locales, Thompson argumentó que la joven “orinaba por todas partes y destrozaba su casa”, razón por la cual decidió sacarla al exterior.

Las declaraciones provocaron indignación entre residentes de la zona, quienes cuestionaron la manera en que la madre de acogida trataba a personas con discapacidad bajo su cuidado.

Víctima en Texas se encuentra con protección especial

Vecinos como Marcia Bailey expresaron su consternación ante la situación, lamentando el trato que pudo haber recibido la joven. La mujer destacó la valentía de Anderson al intervenir y alertar a las autoridades.

La víctima fue rescatada y puesta a salvo, mientras que Thompson permanece detenida. El jefe Graziose reiteró que en Anson la protección de personas vulnerables es una prioridad para las autoridades, especialmente en casos donde existen sospechas de abuso o negligencia grave.