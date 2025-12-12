Crisis política en Honduras: Congreso amenaza con anular las elecciones

La estabilidad política en Honduras se encuentra en riesgo después de que la Comisión Permanente del Congreso Nacional cuestionara abiertamente la validez de las elecciones generales del 30 de noviembre.

Los resultados preliminares otorgaban una ventaja al candidato Nasry "Tito" Asfura sobre Salvador Nasralla. Sin embargo, la máxima autoridad legislativa ha emitido una dura advertencia: el proceso debe ser declarado nulo por graves irregularidades.

El presidente del Congreso, Luis Redondo, afirmó que estas fallas constituyen "violaciones directas a la Ley Electoral", comprometiendo la transparencia.

🏛️🇭🇳I Presidente Luis Redondo: “El proceso electoral del 30 de noviembre debe ser declarado nulo”



El presidente del Congreso Nacional, @Lredondo, advirtió este miércoles que las elecciones generales del pasado 30 de noviembre carecen de validez jurídica y democrática, al haberse…

Anularán elecciones en Honduras

El principal argumento del presidente para solicitar la nulidad es la validación biométrica. Redondo explicó que, horas antes de la jornada electoral, dos consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobaron una resolución que modificó la obligatoriedad de este sistema.

En la práctica, la validación biométrica no se aplicó de manera confiable en la mayoría de los centros de votación debido a fallas técnicas e inoperatividad total. "Si no hay validación biométrica, el proceso es nulo. Así lo dice la ley".

Declaraciones del Congreso Nacional de Honduras

El presidente del Legislativo fue más allá de las fallas técnicas. Redondo denunció que el proceso está "viciado de origen" por factores externos e internos:



Coacción Extranjera: Señaló que las declaraciones del expresidente de EU, Donald Trump Nasry Asfura , realizadas 72 horas antes de las elecciones, derivaron en una "coacción directa al pueblo hondureño". Afirmó que esto generó miedo en comunidades vulnerables que temían la detención de sus remesas si no votaban de cierta manera.



Señaló que las declaraciones del expresidente de EU, , realizadas 72 horas antes de las elecciones, derivaron en una "coacción directa al pueblo hondureño". Afirmó que esto generó miedo en comunidades vulnerables que temían la detención de sus remesas si no votaban de cierta manera. Crimen Organizado: Denunció la presunta participación de estructuras criminales en el proceso, asegurando que existen audios, grabaciones y testimonios que respaldan estas acusaciones.

🏛️🇭🇳I 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗥𝗲𝗱𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗱𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗶𝗻𝗷𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹, 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝗱𝗼 𝘆 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗿𝗮𝘂𝗱𝗲 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝗼 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝗮𝗹



El…

Futuro incierto para Honduras

Redondo recordó que la ley otorga al CNE hasta el 30 de diciembre para resolver la situación. Si el consejo no emite una resolución de nulidad, la decisión pasará al Congreso Nacional, tal como establece la Constitución. El Congreso ya advirtió que no validará resultados que no reflejen la voluntad popular.

Patrones similares a las elecciones de 2013 y 2017 de Honduras

El presidente del Congreso comparó las anomalías actuales con los patrones de fraude denunciados en las elecciones de 2013 y 2017.

Redondo recordó que en 2017 la Misión de Observación de la OEA documentó la caída del sistema, manipulación de actas y participación de técnicos externos.