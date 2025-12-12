VIDEO | Fuerte explosión arrasa casas en Hayward, California

Una mañana de terror se vivió este jueves en la comunidad de Ashland, cerca de Hayward, California. Una gran explosión de gas desencadenó un incendio de tres alarmas (termino usado en Estados Unidos para catalogar la gravedad de incidentes con fuego) en la cuadra 800 de East Lewelling Blvd. La detonación fue tan potente que destruyó por completo al menos una vivienda, reventó ventanas y sacudió las casas cercanas.

El Departamento de Bomberos del Condado de Alameda tuvo que movilizar a 75 bomberos para controlar el fuego. Los residentes describieron la escena como si estuvieran viendo un "video de guerra".

Heridos en explosión de California

El saldo de la explosión fue de seis personas trasladadas a hospitales. Funcionarios del hospital indicaron que tres de las víctimas se encuentran en estado grave. Dos de los heridos eran trabajadores que se encontraban en la calle al momento del incidente.

Las autoridades confirmaron que todos los residentes del área fueron contabilizados y que no hay personas desaparecidas.

Qué causó la explosión

La causa del desastre fue un escape de gas . Pacific Gas & Electric Co. (PG&E) fue notificada a las 7:35 a.m. de que un equipo de construcción privado había dañado una línea subterránea de gas.

Aunque los trabajadores de PG&E llegaron para intentar aislar la línea, el gas estuvo fluyendo durante casi dos horas. La portavoz de la compañía confirmó que el flujo de gas se detuvo a las 9:25 a.m., y la explosión ocurrió solo diez minutos después, a las 9:35 a.m.

Video de la explosión se vuelve viral

Imágenes impactantes capturadas por la cámara de seguridad de un timbre de una casa vecina mostraron la secuencia completa del suceso. En el video se observa una excavadora trabajando en la calle cerca de la casa.

De repente, una explosión masiva arranca las paredes y el techo de la casa. Personas cercanas parecen aturdidas por la onda expansiva antes de correr hacia los escombros para buscar víctimas.

Múltiples inmuebles afectados en la zona de la explosión

El fuego y la explosión afectaron directamente a dos viviendas y a un taller trasero. Una tercera casa cercana también sufrió daños en la fachada. El vecindario afectado es un área que combina viviendas y negocios, ubicada cerca de la carretera 238.

La investigación sigue en curso para esclarecer por qué la explosión ocurrió justo después de que se detuvo el flujo de gas.