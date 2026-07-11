¡La tarde cambia de golpe en CDMX! estas alcaldías esperan lluvia fuerte y granizo

Si este sábado tienes pensado salir de casa, conviene hacerlo con paraguas o impermeable y, sobre todo, con paciencia. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en nueve alcaldías de la Ciudad de México durante la tarde y noche.

De acuerdo con la dependencia, las condiciones meteorológicas podrían presentarse entre las 14:45 y las 22:00 horas, periodo en el que se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, además de la posibilidad de granizo, lo que podría provocar encharcamientos, afectaciones viales y complicaciones para quienes se desplacen por la capital.

Alcaldías en las que hay alerta amarilla por lluvias

Las alcaldías donde se activó la alerta son Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a la población para tomar precauciones antes de salir, ya que las lluvias suelen intensificarse en pocas horas y complicar la movilidad en distintos puntos de la ciudad.

Las recomendaciones para evitar riesgos durante las lluvias

Protección Civil recordó que una parte importante de las inundaciones urbanas puede prevenirse con acciones sencillas, como no tirar basura en la vía pública y mantener limpias las coladeras para permitir el correcto desalojo del agua.

También recomendó evitar caminar o conducir por calles inundadas o con encharcamientos, ya que el nivel del agua puede ocultar baches, alcantarillas abiertas o corrientes con fuerza suficiente para arrastrar personas o vehículos.

En caso de manejar, la recomendación es hacerlo con extrema precaución, reducir la velocidad y mantenerse atento a la posible caída de ramas, árboles, anuncios espectaculares u otros objetos desprendidos por el viento y la lluvia.

Las autoridades también pidieron mantenerse alejados de postes, cables de energía eléctrica, muros en mal estado y árboles que puedan representar un riesgo.

Además, exhortaron a la población a prestar especial atención a personas adultas mayores, niñas, niños, personas enfermas y quienes se encuentran en situación de calle, ya que son quienes pueden resultar más vulnerables durante este tipo de fenómenos.

Para quienes viven en zonas propensas a inundaciones o deslaves, Protección Civil recomendó identificar previamente rutas de evacuación y lugares seguros. Si las autoridades ordenan una evacuación preventiva, es importante atender las indicaciones y acudir a los refugios temporales que sean habilitados.