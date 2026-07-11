Amenazó con lastimar a sus hermanas: se llevó a su exempleada y la violó en Edomex

Un hombre fue detenido en Veracruz por una investigación que lo señala como el presunto responsable de la violación de una menor de edad, de quien era su exjefe cuando trabajó con ella en el Estado de México (Edomex).

La búsqueda del probable responsable se extendió hasta el sur del país, donde finalmente agentes de ambas fiscalías, lo aprehendieron y fue trasladado al Edomex para enfrentar un proceso en su contra.

Hombre amenazó con lastimar a hermanas de víctima de violación

La información de la Fiscalía General de Justicia del Edomex establece que este sujeto fue identificado como Heriberto “N”, quien no solo habría abusado de la menor.

De acuerdo con los reportado por las autoridades, el sujeto habría amenazado además a la víctima, de 16 años, con hacerle daño a sus hermanas si lo denunciaba.

Posteriormente, el sujeto logró escapar hasta llegar al estado de Veracruz, donde se ocultó por un tiempo, hasta que los agentes de la Policía de Investigación supieron donde estaba.

Víctima fue subida por su exjefe en un vehículo

La investigación iniciada por la fiscalía señala que el 4 de octubre de 2025, la víctima caminaba por calles del municipio de Teoloyucan, cuando fue interceptada por Heriberto “N”.

Este hombre, quien era su ex jefe, la subió a un vehículo y la trasladó hasta un motel ubicado en la colonia Tlatilco. Tras obligarla a entrar, habría abusado de ella.

¿Cuál podría ser el castigo para sujeto acusado de violación?

El Agente del Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes y se identificó al probable responsable, por lo que solicitó y obtuvo de un Juez orden de aprehensión en contra de Heriberto “N”, por el delito de violación.

Trabajos de investigación revelaron que el sujeto se había desplazado hacia el municipio de Orizaba para tratar de sustraerse de la acción de la justicia, por lo que fue necesario solicitar la colaboración con la fiscalía de aquella entidad para detenerlo.

Heriberto “N” fue trasladado a esta entidad para ingresarlo al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Cuautitlán, donde quedó a disposición de un Juez quien determinara su situación legal. En caso de resultar responsable podría alcanzar una pena de hasta 20 años de prisión.

