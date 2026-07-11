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Línea 3 con avance MUY LENTO hoy 11 de julio 2026 EN VIVO

¿Trabajas el sábado? Que el avance o retrasos del Metro CDMX no te afecte hoy sábado 11 de julio de 2026; consulta las actualizaciones en vivo aquí.

Avance del Metro CDMX hoy 11 de julio 2026
Actualizaciones sobre cierre de estaciones del Metro CDMX en vivo. |Ollinka Méndez

Escrito por: Ollinka Méndez

Si tienes planes de usar el Metro CDMX hoy consulta aquí el cierre de estaciones, así como avances de trenes, o retrasos en las 12 líneas. Sal con anticipación y mantente informado para que no llegues tarde a tus actividades.

¿Qué pasa en el Metro CDMX? Avance y cierre de estaciones hoy 11 de julio 2026

Avance lento en la Línea 3

Se reporta que el avance del Metro CDMX en la Línea 3 es lento debido al retiro de un tren para revisión.

Tres Líneas del Metro con retrasos

Usuarios del Metro CDMX, se señalan retrasos en las líneas B, 12 y 8 esta mañana. Toma tus precauciones para que no llegues tarde a tus actividades..

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