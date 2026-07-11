Línea 3 con avance MUY LENTO hoy 11 de julio 2026 EN VIVO
¿Trabajas el sábado? Que el avance o retrasos del Metro CDMX no te afecte hoy sábado 11 de julio de 2026; consulta las actualizaciones en vivo aquí.
Si tienes planes de usar el Metro CDMX hoy consulta aquí el cierre de estaciones, así como avances de trenes, o retrasos en las 12 líneas. Sal con anticipación y mantente informado para que no llegues tarde a tus actividades.
¿Qué pasa en el Metro CDMX? Avance y cierre de estaciones hoy 11 de julio 2026
Avance lento en la Línea 3
Se reporta que el avance del Metro CDMX en la Línea 3 es lento debido al retiro de un tren para revisión.
Como ya se fueron los turistas del mundial ya regresaron a estar de huevones y tener las líneas lentas ejemplo la línea 3 más de diez minutos entre trenes— Loko Muñoz (@dmhloco22) July 11, 2026
Tres Líneas del Metro con retrasos
Usuarios del Metro CDMX, se señalan retrasos en las líneas B, 12 y 8 esta mañana. Toma tus precauciones para que no llegues tarde a tus actividades..