Quisieron extorsionar y víctima ganó: la mentira de dos falsas funcionarios de Cofepris para ganar 25 mil pesos

Dos mujeres se hicieron pasar por funcionarias de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y montaron una mentira para ganar de manera ilegal 25 mil pesos.

Brenda “N” y María “N” se hicieron pasar por servidoras públicas para exigier esa cantidad de dinero a un comerciante para evitar una supuesta clausura de su negocio.

Descubren engaño de falsas funcionarias de Cofepris

Pensando que no pasaría nada y que podrían burlar la ley, ambas fueron descubiertas, denunciadas y presentadas ante las autoridades correspondientes.

Todo comenzó hace un año. El 22 de abril de 2025, ambas simularon ser funcionarias. Les bastó usar chalecos e identificaciones falsas con las que se presentaron en un establecimiento de venta de alimentos en la alcaldía Iztacalco.

Cobro a víctima aumentaría: amenazaron a comerciante

Este caso, que a todas luces era una extorsión, llegó hasta la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la cual comenzó con una investigación para dar con las responsables.

El día de los hechos, la mujer identificada como María “N” informó al empleado que el establecimiento sería clausurado por supuestas condiciones de insalubridad y que la multa ascendería a entre 90 mil y 120 mil pesos.

Posteriormente, al ser informado de la situación, el propietario acudió al lugar, donde las mujeres le exigieron 25 mil pesos a cambio de clausurarle.

Pero el dueño del local no cayó en la mentira y les puso una trampa a ambas, quienes no esperaron que ellas terminaron siendo engañadas.

El propietario salió del lugar para reunir el dinero solicitado y, durante el trayecto, pidió apoyo a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes lo acompañaron de regreso al establecimiento.

Tras corroborar que las identificaciones de las mujeres eran apócrifas, los policías las detuvieron y pusieron a disposición del agente del Ministerio Público.

Sentencian a falsas trabajadoras de la Cofepris por andar extorsionando

Una vez detenidas, fueron acusadas de extorsión agravada en pandilla, por lo que se inició un proceso legal en su contra.

La Fiscalía de la CDMX presentó testimonios, dictámenes periciales y otras pruebas con los que acreditó la responsabilidad de Brenda “N” y María “N”.

Finalmente, un juez impuso a cada una 25 años de prisión, además del pago de una multa de 565 mil 700 pesos.