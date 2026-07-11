Medio Maratón CDMX 2026: Metro ajusta horario el domingo ¿a qué hora abre?

El fin de semana se llevará a cabo el XIX Medio Maratón de la CDMX, lo que contempla el arribo de decenas de participantes y ante ello, el Metro anunció un ajuste al horario de servicio para el 12 de julio de 2026.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que este domingo habrá un cambio en el horario de servicio, pero no en todas las estaciones ni líneas que conforman la red de este medio de transporte de la Ciudad de México.

¿A qué hora abrirá el Metro por el Medio Maratón de CDMX?

La información oficial y confirmada por las autoridades este viernes señala que el servicio iniciará a las 05:00 horas, cuando normalmente los fines de semana el horario de apertura es a las 07:00 horas los domingos, mientras que los sábados es a las 06:00 horas.

Abrir dos horas antes del horario habitual de operación tendrá el propósito de facilitar el traslado de las personas participantes y asistentes al evento deportivo, de acuerdo con el Metro de la CDMX.

Líneas del Metro de CDMX que ajustarán horario por Medio Maratón

Antes de salir de casa toma en cuenta que solo este domingo 12 de julio, las Líneas 1, 2, 3 y 9 iniciarán servicio a las 05:00 horas, por lo que el resto de las Líneas abrirán en un horario de fin de semana.

"El resto de las líneas de la Red del Metro brindará servicio a partir de las 07:00 horas, conforme al horario establecido para los domingos", confirmó el STC.

Participantes del Medio Maratón entrarán gratis

El Metro también dio a conocer que como apoyo a las y los corredores inscritos en el XIX Medio Maratón, el acceso para ellas y ellos será gratuito en toda la Red, siempre y cuando presenten su número oficial de competidor al ingresar a cualquiera de las estaciones.

Asimismo, recordó a las personas usuarias que, por tratarse de un domingo, el programa "Tu Bici Viaja en Metro" estará vigente y se podrá ingresar con bicicleta, pero respetando as medidas de seguridad y atendiendo las indicaciones del personal del STC.

Las autoridades del Metro recomendaron a las personas usuarias prever sus tiempos de traslado, así como seguir las indicaciones del personal operativo para agilizar el ingreso y la movilidad dentro de las estaciones.

