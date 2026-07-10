Le dijo que la esperara y se fue: Niña de 7 años es abandonada por su mamá en parque en CDMX

Una niña de solo 7 años de edad fue abandonada en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, al poniente de la Ciudad de México (CDMX).

Los primeros reportes indican que la menor presuntamente habría sido dejada por su mamá, quien hasta el momento no ha sido localizada y se desconocen los motivos de por qué la dejó sola.

Mamá llevó a su hija a base de taxis y la abandonó

Los reportes policiales señalan que la menor fue llevada por su mamá hasta un parque y la menor caminó a una base de taxis en la avenida San Luis y la calle Del Bayo, en la colonia La Araña.

La mujer le dijo a su hija que la esperara ahí un momento, pero la dejó y se fue. Un hombre de 35 años se percató que la niña estaba sola sentada cerca de una base de taxis y le preguntó si estaba extraviada.

¿Quién es la niña abandonada por su mamá en CDMX?

La menor fue identificada como Nickte, de 7 años, quien dijo que su mamá se llama Adriana, quien de acuerdo con la niña, la dejó en un parque pequeño ubicado en calle Del Bayo esquina Calle Del Bayo, colonia Dos ríos.

De acuerdo con la pequeña, su mamá le dijo que la esperara ahí por que iba a recoger unas cosas, pero la abandonó. Vecinos de la zona señalaron que no la habían visto por la zona antes.

Una ambulancia de la alcaldía arribó y paramédicos revisaron el estado de salud de la menor, quien se encuentra estable.

Rescatan a menor abandonada en CDMX

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), del sector Santa Fe, acudieron a la dirección referida luego de recibir un reporte de una niña que se encontraba sentada en la banqueta sin la compañía de un adulto.

Los oficiales se acercaron a ella y la pequeña les comentó que tenía siete años y que su mamá le dijo que la esperara en la base de taxis pero no regresó.

Al escuchar esta situación, los oficiales la resguardaron y fue llevada a la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización o Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE).

Investigan caso de niña abandonada en base de taxis

Fuentes de seguridad comentaron a Azteca Noticias que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX tomó conocimiento de los hechos y la menor está en manos de las autoridades de la insitución de impartición de justicia.

El caso ya se encuentra en investigación, pero por ahora, de la madre no hay rastro alguno que pueda confirmar su identidad, por lo que se podría recurrir al sistema de videovigilancia para reconocer quién es y la ruta que tomó tras dejar a su hija.

