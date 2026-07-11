Muerte en Metrobús de CDMX: ¿Qué pasó en la Línea 4? Mujer pierde la vida

Este viernes 10 de julio de 2026 se registró un fallecimiento de una mujer dentro del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX).

Los servicios de emergencia se movilizaron hasta la estación Moctezuma de la Línea 4 del Metrobús de CDMX, que conecta Buenavista con San Lázaro.

¿Qué pasó en el Metrobús Moctezuma hoy?

Lamentablemente la persona, cuya identidad y edad no se ha dado a conocer, perdió la vida cuando se encontraba en el Metrobús Moctezuma.

Los hechos ocurrieron sobre Sidar y Rovirosa, en la colonia El Parque, de la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, la persona se encontraba en el parabús y se desvaneció.

Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron y acordonaron la zona, la cual tuvo que ser cerrada a los demás usuarios.

#IMPORTANTE 🚨🕊️ Mujer pierde la vida en estación del Metrobús Moctezuma



Una mujer falleció en inmediaciones de la estación Moctezuma del Metrobús, ubicada en la #CDMX. Servicios de emergencia acudieron al lugar para atender la situación, mientras autoridades realizaron las… pic.twitter.com/EFrg9jkd9c — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 10, 2026

Suspenden servicio en parabús del Metrobús

Los servicios de emergencia llegaron al lugar y realizaron maniobras de reanimación y posteriormente la diagnosticaron sin signos vitales.

En un comunicado, el Metrobús informó que se suspendeió el servicio en el parabús para el levantamiento del cuerpo y peritajes correspondientes.

La Fiscalía General de Justicia capitlaina será quien determine las causases del fallecimiento de la persona, mientras tanto, el Metrobús aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos.

Abuelita muere atropellada por Metrobús

Hace un mes, el 9 de julio pasado, una mujer de la tercera edad perdió la vida al ser atropellada por una unidad del Metrobús de CDMX.

Los hechos ocurrieron a la altura de la estación La Salle de la Línea 2 del Metrobús de CDMX, que corre de Tacubaya a Tepalcates.

La unidad atropelló y mató a la mujer de la tercera edad cuando cruzaba el Eje 3 Sur Benjamin Franklin y Carlos B. Zetina, en la colonia Escandón, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

A través de un comunicado, el Metrobús informó que la mujer al parecer habría intentado cruzar la vialidad cuando la unidad tenía la luz verde del semáforo.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron para auxiliar a la señora, pero se determinó que no tenía signos vitales.