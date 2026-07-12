¿Quiénes son los reos que se fugaron de penal en Sonora?

Las autoridades de seguridad han mantenido un fuerte operativo para localizar y detener nuevamentea a tres reos que se fugaron de un penal en Sonora.

Este sábado 11 de julio de 2026, dieron a conocer las fotografías y nombres completos de los tres hombres que lograron salir de sus celdas.

¿Quiénes son los tres reos que se fugaron en Sonora?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sonora publicó los retratos de los tres sujetos que este fin de semana se escaparon.

A través de un fuerte operativo, los agentes de seguridad de distintas corporaciones, buscan lograr la reaprehensión de los siguientes sujetos:



Francisco Manuel Romero Carranza

Omar Milan Tena

Paul Alexis Tellez Olguín

Hasta ahora se ha reservado más información sobre estos hombres y cuál fue el delito o delitos por los que fueron acusados y enviados a prisión.

El 22 de mayo de 2026 se registró una riña al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, Sonora, dejando dos muertos y siete lesionados.

SE BUSCA: FRANCISCO MANUEL ROMERO CARRANZA, OMAR MILAN TENA Y PAUL ALEXIS TELLEZ OLGUÍN pic.twitter.com/AJecBKfhwH — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) July 11, 2026

Piden ayuda a la ciudadanía para detener a reos que escaparon

Elementos de corporaciones federales, estatales y municipales, se sumaron a las labores de inteligencia, vigilancia y búsqueda de los tres presos.

Aunque, mediante sus redes sociales, hicieron un llamado a la ciudadanía a que en caso de contar con información que ayude a la localización de los tres, ponerse en contacto.

Quien cuente con datos que permitan encontrarlos, puede marcar al número de emergencia 911 o a través de una llamada anónima al 089.

Realizan disparos tras fuega de reos en Sonora

Momentos antes, el Sistema Estatal Penitenciario, informó que se registró una evasión de reos en un Centro de Reinserción Social del estado, pero se reservó a decir cuál.

Tras detecetar que no estaban, se activaron los protocolos correspondientes y las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar cómo es que se escaparon y si personal de la cárcel los ayudó.

El primer reporte de las autoridades refirió que al registrarse la fuga, se realizaron disparos de manera disuasiva, sin que se reportaran personas lesionadas o muertas.