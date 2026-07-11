Vuelve el enorme socavón de la GAM; cierran Deportivo Gertrudis Sánchez por riesgo

Un nuevo socavón apareció dentro del Deportivo Gertrudis Sánchez, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), de la Ciudad de México, obligando al cierre de las instalaciones mientras especialistas evalúan los daños.

La oquedad, de aproximadamente 8 metros de largo, se formó sobre un colector de 1.83 metros de diámetro, una infraestructura que conduce aguas residuales de varias colonias hacia el drenaje profundo de la Ciudad de México.

Se trata de la segunda ocasión en menos de tres años que se registra un hundimiento en el mismo sitio.

¿Por qué se formó el socavón en el Deportivo Gertrudis Sánchez?

Personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) detectó que un tramo del colector resultó dañado, por lo que comenzó la evaluación para sustituir la tubería afectada.

Debido a que esta infraestructura sigue transportando agua de distintas zonas de la ciudad, la reparación será compleja y deberá realizarse sin interrumpir el funcionamiento del drenaje.

El @GobCDMX a través de la #SEGIAGUA, lleva a cabo la evaluación y sustitución del tramo de colector dañando de 1.83 metros de diámetro dentro del Deportivo Gertrudis Sánchez, en la @TuAlcaldiaGAM. ⬇️ pic.twitter.com/jDRF5w5Tqa — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) July 11, 2026

Mientras avanzan los estudios, la zona permanece acordonada con tapiales para evitar accidentes.

En una primera etapa, cuadrillas de SEGIAGUA colocaron protección perimetral y preparan las excavaciones que permitirán conocer la magnitud del daño.

Posteriormente se instalarán estructuras de soporte (ademes) para trabajar de forma segura y definir cuántos metros del colector deberán ser reemplazados.

Las labores se realizan en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que mantiene restringido el acceso al área.

¿Hay afectaciones para vecinos y usuarios del Deportivo Gertrudis Sánchez?

El Deportivo Gertrudis Sánchez permanecerá cerrado mientras continúan los trabajos. Además, vecinos de la zona han pedido evitar la circulación de transporte pesado cerca del hundimiento para impedir que la oquedad aumente de tamaño y afecte banquetas o vialidades cercanas.

Las autoridades recomendaron no acercarse al sitio y respetar el acordonamiento hasta que concluyan las reparaciones.