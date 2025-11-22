Domingo con frío: Activan Alerta Amarilla por fuerte frío en dos alcaldías de la CDMX

La Ciudad de México (CDMX) amanecerá con temperaturas bajas este domingo 23 de noviembre, por lo que las autoridades activaron la Alerta Amarilla por frío en dos alcaldías de la ciudad. Si vives o transitas por estas zonas, toma precauciones y abrígate adecuadamente.

Milpa Alta y Tlalpan con temperaturas por debajo de los 6 grados

Para este domingo, las temperaturas mínimas en las zonas de Tlalpan y de Milpa Alta, la Alerta Amarilla estarán entre los 4 °C y 6 °C, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día. Se recomienda tomar precauciones adicionales, ya que el ambiente se mantendrá frío hasta media mañana.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 23/11/2025, en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 22, 2025

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda mantenerse atento a las actualizaciones oficiales, ya que las condiciones meteorológicas podrían mantenerse o intensificarse durante las próximas horas.

Recomendaciones para sobrevivir al frío

En esta temporada de frío atiende las recomendaciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC:



Usa ropa abrigadora

Si realizas actividades al aire libre, utiliza cubrebocas

Evita cambios bruscos de temperatura

Mantente hidratado e ingiere alimentos ricos en vitaminas A y C

Así puedes proteger a tus mascotas esta temporada de frío

Para proteger a tus animales de compañía durante la temporada de frío y prevenir enfermedades respiratorias, es importante seguir una serie de cuidados básicos.

Evita cortarles demasiado su pelo para que logren conservar su capa natural de protección y, si es necesario, colócales abrigos o capas que les ayuden a mantener el calor corporal.

Realiza un chequeo general con su veterinario y asegúrate de que todas sus vacunas estén al día. Mantén una buena nutrición, pues una alimentación adecuada fortalece su sistema inmunológico.

En días de bajas temperaturas, procura ejercitarlos dentro de casa para evitar cambios bruscos de clima y así evitar que se enfermen.

Además, limita los baños lo más posible y utiliza shampoo hidratante para baño en seco, con el fin de no alterar sus defensas naturales. Estos cuidados pueden marcar una gran diferencia en su bienestar durante el invierno.