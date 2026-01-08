¿Qué pasa en el Metro CDMX? Reporte en vivo hoy jueves; Línea 7 saturada
Sigue el minuto a minuto del Metro CDMX hoy jueves 8 de enero. Reportan colapso en Línea 3 (Indios Verdes) y marcha de seguridad por bajas temperaturas.
¡Buenos días! Llegamos al jueves 8 de enero de 2026. La ciudad ya despertó por completo de las vacaciones y eso se nota en los andenes. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX opera en horario habitual de 05:00 a 24:00 horas.
Precaución: Hoy se combina una alta afluencia con bajas temperaturas matutinas, lo que está provocando retrasos considerables en las líneas que conectan con el Estado de México. Este es el seguimiento en vivo.
Metro CDMX hoy 8 de enero: Línea 3 saturada, avance lento y estado del servicio
Línea 7 colapsada
¡Viaja con tiempo! Se siguen acumulando los reclamos en la Línea 7 del Metro CDMX; "ni un solo vagón en más de 12 minutos", informan usuarios. toma previsiones.
Línea 7 ni un solo vagón en más de 12 minutos pic.twitter.com/OvJVCcPjhb— La vecina de los 4 perros (@ladeldepa5) January 8, 2026
Demoras de más de 15 minutos para entrar al Metro
Sigue el caos en la Línea 7. Informan que se realiza revisión a un tren, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes.
Buen día. Se realiza revisión a un tren en la Línea 7, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 8, 2026
Caos en la Línea 7
¡Toma previsiones! Hay afluencia máxima en la Línea 7 del Metro CDMX. El servicio informa: "Se realiza revisión a un tren en la Línea 7, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes"
Que pasa en L7, estación Mixcoac dirección El Rosario, ya está a full pic.twitter.com/5xu49G3y2A— Alejandra Amador (@amadorch1) January 8, 2026