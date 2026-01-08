Logo Inklusion Sitio accesible
¿Qué pasa en el Metro CDMX? Reporte en vivo hoy jueves; Línea 7 saturada

Sigue el minuto a minuto del Metro CDMX hoy jueves 8 de enero. Reportan colapso en Línea 3 (Indios Verdes) y marcha de seguridad por bajas temperaturas.

Metro CDMX hoy 8 de enero: Línea 3 saturada, avance lento y estado del servicio
Escrito por:  Carlos Alberto Pérez Iveth Ortiz

¡Buenos días! Llegamos al jueves 8 de enero de 2026. La ciudad ya despertó por completo de las vacaciones y eso se nota en los andenes. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX opera en horario habitual de 05:00 a 24:00 horas.

Precaución: Hoy se combina una alta afluencia con bajas temperaturas matutinas, lo que está provocando retrasos considerables en las líneas que conectan con el Estado de México. Este es el seguimiento en vivo.

Metro CDMX hoy 8 de enero: Línea 3 saturada, avance lento y estado del servicio

Línea 7 colapsada

¡Viaja con tiempo! Se siguen acumulando los reclamos en la Línea 7 del Metro CDMX; "ni un solo vagón en más de 12 minutos", informan usuarios. toma previsiones.

Demoras de más de 15 minutos para entrar al Metro

Sigue el caos en la Línea 7. Informan que se realiza revisión a un tren, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes.

Caos en la Línea 7

¡Toma previsiones! Hay afluencia máxima en la Línea 7 del Metro CDMX. El servicio informa: "Se realiza revisión a un tren en la Línea 7, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes"

