¿Qué pasa en el Metro CDMX? Reporte en vivo hoy jueves; Línea 7 saturada

¡Buenos días! Llegamos al jueves 8 de enero de 2026. La ciudad ya despertó por completo de las vacaciones y eso se nota en los andenes. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX opera en horario habitual de 05:00 a 24:00 horas.

Precaución: Hoy se combina una alta afluencia con bajas temperaturas matutinas, lo que está provocando retrasos considerables en las líneas que conectan con el Estado de México. Este es el seguimiento en vivo.