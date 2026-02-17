ALERTA AMBER CDMX: Buscan a Ramiro Maximino, de 16 años; desapareció en la alcaldía Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha activado formalmente una Alerta Amber tras recibir la denuncia por la desaparición de Ramiro Maximino Ortiz. El joven, de apenas 16 años, fue visto por última vez el pasado viernes 13 de febrero de 2026.

Aunque los hechos ocurrieron hace unos días, el reporte oficial se realizó este 16 de febrero, por lo que la movilización ciudadana es fundamental en este momento para obtener cualquier pista que ayude a dar con su ubicación.

Activan Alerta Amber por desaparición en la colonia San José Aculco

Ramiro Maximino se encontraba en la colonia San José Aculco, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, cuando se perdió el contacto con él. Desde ese momento, sus familiares no han tenido noticias sobre su paradero, lo que ha generado una gran preocupación debido a su edad y al riesgo de que pueda ser víctima de algún delito.

¿Cómo reconocer a Ramiro Maximino?

Para facilitar su identificación en lugares públicos o transporte, las autoridades han compartido sus características físicas principales:



Edad: 16 años.

16 años. Estatura: 1.50 metros aproximadamente.

1.50 metros aproximadamente. Complexión: Delgada.

Delgada. Tez: Morena clara.

Morena clara. Cabello: Negro y lacio.

Negro y lacio. Ojos: Color café oscuro y pequeños.

Color café oscuro y pequeños. Señas particulares: La ficha oficial indica que no cuenta con señas particulares como cicatrices o tatuajes.

Se activa #AlertaAmber para localizar Ramiro Maximino Ortiz, de 16 años, visto por última vez el pasado 13 de febrero en la colonia San José Aculco, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/TfmXujxdnR — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) February 17, 2026

Ropa que vestía el día de los hechos

Al momento de su desaparición, el joven portaba una vestimenta casual. Identificar la ropa es clave si se le ve en espacios concurridos:



Playera: Color negra.

Color negra. Pantalón: Gris de mezclilla.

Gris de mezclilla. Calzado: Tenis blancos.

Tenis blancos. Accesorio: Una gorra negra.

El apoyo ciudadano es la clave

Iztapalapa es una de las zonas más grandes y transitadas de la capital, por lo que el apoyo de los vecinos y comerciantes de San José Aculco es vital. Si tienes cámaras de seguridad en tu domicilio o negocio, revisar las grabaciones del día 13 de febrero podría aportar datos valiosos sobre la dirección que tomó el menor.

¿A dónde llamar si tienes información?

Si has visto a Ramiro Maximino o tienes algún dato que pueda ayudar a su familia a encontrarlo, no dudes en comunicarte de inmediato con las autoridades locales. Cualquier información, por pequeña que parezca, puede ser la diferencia para encontrarlo.

