Desaparece Vanessa de 14 años en Guanajuato y Magali de 7 en Sinaloa; activan Alerta Amber

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato emitió una ficha de búsqueda urgente tras la desaparición de Vanessa Anahí Romero Godínez, una adolescente de 14 años que fue vista por última vez el lunes 16 de marzo de 2026. Se activó la Alerta Amber

Los hechos ocurrieron en el municipio de Dolores Hidalgo, donde se perdió el rastro de la menor, activando de inmediato los protocolos de localización ante el temor de que su integridad física se encuentre en riesgo o sea víctima de algún delito.

De acuerdo con el reporte oficial FGEG-AAGTO-165/2026, Vanessa Anahí tiene el cabello rizado color castaño obscuro y ojos redondos café claro.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Vanessa Anahí Romero Godínez de 14 años, Dolores Hidalgo C.I.N., Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/S8K2Fjka3U — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) March 17, 2026

Con una estatura de 1.54 metros y un peso aproximado de 49 kilogramos, la joven vestía al momento de su desaparición un camisón rojo, pantalón azul y tenis negros. Las autoridades han solicitado a la población no tomar acciones directas en caso de avistamiento, sino comunicarse de inmediato a los números de emergencia 911 o al 800 DNUNCIA (368-62-42).

Magali Rosario Ramírez Chaparro

De forma simultánea, en el norte del país, se mantiene vigente la búsqueda de Magali Rosario Ramírez Chaparro, de apenas 7 años.

Según el reporte AASIN/49/2026, la menor fue vista por última vez en la localidad de El Coyote, Sinaloa, en compañía de su madre.

SE SOLICITA LA COLABORACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA LOCALIZAR A LA NIÑA. #AlertaAmberSinaloa #FiscaliaSinaloa pic.twitter.com/VWY9wuOPKw — Alerta Amber (@AAMBER_sin) March 17, 2026

Magali es de complexión delgada, tez clara y cabello largo lacio. Aunque los hechos ocurrieron meses atrás, la denuncia formal y la urgencia de su localización se han intensificado este 16 de marzo ante el riesgo de que sea víctima de un delito.

¿Cómo funciona la Alerta AMBER en México y cómo activarla?

La Alerta Amber es un mecanismo nacional de respuesta rápida diseñado para la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes desaparecidos. A diferencia de otros protocolos, su activación es inmediata y no requiere esperar 48 o 72 horas, ya que las primeras horas son vitales para el éxito de la recuperación.

Este sistema funciona mediante la difusión masiva y simultánea de la ficha de búsqueda en medios de comunicación, redes sociales y puntos estratégicos de tránsito.

#AlertaAMBER es un programa para la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo de sufrir un daño grave. Se activa desde el momento en que se recibe la denuncia por la no localización. ✅ #Conectar: Que la red nos acerque para que nadie haga… pic.twitter.com/tRn5paEhp0 — Fiscalía General del Estado de Querétaro (@fiscaliaqro) March 16, 2026

Para activar una Alerta Amber, la familia debe acudir ante el Ministerio Público o la Fiscalía local de forma inmediata. Es fundamental proporcionar una fotografía reciente de la persona menor de 18 años, descripción de su vestimenta, señas particulares y cualquier dato sobre el lugar donde se le vio por última vez. La autoridad evaluará si existe un riesgo inminente de daño grave para proceder con la difusión nacional o estatal del reporte.

Consejos de comunicación con adolescentes

La prevención desde el hogar es una herramienta clave para reducir riesgos de vulnerabilidad en los jóvenes. Establecer canales de comunicación abiertos y libres de juicio permite que los hijos sientan la confianza de reportar situaciones incómodas o peligrosas antes de que escalen. Es recomendable fomentar el diálogo sobre la seguridad en entornos digitales y físicos, validando sus emociones y respetando su autonomía sin perder la supervisión necesaria.

Escuchar activamente y evitar reacciones punitivas ante sus inquietudes refuerza el vínculo familiar. Asimismo, es importante que los adolescentes conozcan los números de emergencia y tengan un plan de contacto seguro en caso de sentirse en peligro fuera de casa. La seguridad comienza con un entorno donde la confianza prevalece sobre el miedo.

