Buscan a Dominick Esaú y al pequeño Jesús, desaparecidos en la GAM y Xochimilco, activan Alerta Amber CDMX

Las Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) solicita el apoyo urgente de la ciudadanía para dar con el paradero de dos menores de edad que desaparecieron en distintos hechos ocurridos en las alcaldías Gustavo A. Madero y Xochimilco. Ante el riesgo de que puedan ser víctimas de la comisión de algún delito, la pronta difusión de sus características físicas es fundamental para asegurar su bienestar.

Dominick Esaú desapareció en la Gustavo A. Madero el 2 de marzo

El primer caso corresponde a Dominick Esaú León Liévano, un adolescente de 14 años de edad. De acuerdo con el reporte oficial, fue visto por última vez en la colonia La Malinche, perteneciente a la alcaldía Gustavo A. Madero, desde el pasado lunes 2 de marzo de 2026. La denuncia formal fue recibida por las autoridades hasta este 10 de marzo, fecha en la que se detonó la alerta.

Para facilitar su identificación en las calles de la capital, se detalla que Dominick es de complexión delgada, mide 1.60 metros, tiene tez morena clara, cabello negro ondulado y ojos medianos de color café oscuro. Como seña particular clave para quienes puedan cruzarse con él, el menor presenta una mancha de vitíligo en el pecho.

El día que se le vio por última vez, vestía una gorra negra, sudadera negra, pantalón de mezclilla azul y tenis negros.

Jesús desapareció en Xochimilco el 22 de febrero

El segundo caso que ha encendido las alertas al sur de la ciudad es el del pequeño Jesús Cuevas González, de apenas 7 años de edad. Él fue visto por última vez el pasado 22 de febrero de 2026 en la colonia Santa Cruz Acalpixca, ubicada en la alcaldía Xochimilco. Al igual que en el caso anterior, la ficha de búsqueda se oficializó este 10 de marzo.

Un dato vital en esta investigación es que, según las observaciones de la autoridad, el niño se encuentra en compañía de su mamá, Vanessa Guadalupe Cuevas González. Jesús tiene una complexión robusta, tez morena clara, cabello negro y ojos negros medianos. No cuenta con señas particulares reportadas y se desconoce la ropa que vestía al momento de los hechos.

Si usted cuenta con información veraz que ayude a las autoridades a localizarlos, comuníquese de inmediato a los números de la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada: (55) 5345 5067, (55) 5345 5084 y (55) 5345 5082, o directamente al número de emergencias 911.