Desaparece una adolescente en Magdalena Contreras y una bebé en Iztapalapa, se activa Alerta Amber

En Ciudad de México (CDMX) se activó la Alerta Amber por la desaparición de dos adolescentes, Jennifer Elisa Bonilla, de 15 años, y Mía Flores Otero de 3 años. Ante esto, se pide a la población acercarse a la Fiscalía de la capital en caso de tener alguna información que dé con el paradero de la adolescente y la bebé.

Buscan a Jennifer Elisa Bonilla Ávila en la Magdalena Contreras

Jennifer Elisa Bonilla es una adolescente de 15 años de 1.53 metros de altura, de complexión delgada. Además, tiene cabello lacio negro y ojos café oscuro medianos. Desapareció el pasado 11 de noviembre del presente año en la colonia Atacaxco de la alcaldía Magdalena Contreras. Vestía una sudadera blanca con negro, chaleco negro, pants gris Oxford y tenis negros con blanco.

"El día 11 de noviembre del 2025, Jennifer Elisa Bonilla Ávila, de 15 años de edad, fue vista por última vez en la colonia Atacaxco, alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México, desde ese momento se desconoce su paradero", se puede leer en su fecha de búsqueda.

Se activa #Alerta Amber para localizar a Jennifer Elisa Bonilla Ávila. pic.twitter.com/Yt8z1nFkRg — Alcaldía La Magdalena Contreras (@ALaMagdalenaC) November 14, 2025

Buscan a Mía Isabel Otero Robles de 3 años en Iztapalapa

Mía Isabel es una bebé de 3 años de edad que desapareció en la colonia José López Portillo, alcaldía Iztapalapa, desde el pasado 1 de noviembre y desde ese momento se desconoce su paradero. Es una bebé de complexión delgada, tiene cabello negro y lacio, ojos café grandes. Usaba una chamarra color azul y un pantalón de mezclilla.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Mía Isabel Otero Robles, de 3 años, vista por última vez el pasado 1 de noviembre en la colonia José López Portillo, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/ivOT6cWTC1 — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) November 12, 2025

Llama al 55 5345 5067 si tienes información sobre las menores no localizadas o si deseas reportar un caso relacionado con la Alerta Amber. Es fundamental que cualquier información que puedas proporcionar sea precisa y relevante para ayudar en la localización de menores desaparecidos.

Recuerda que para levantar una de estas alertas deberás dar información detallada sobre la o el joven desaparecido, además de dar detalles sobre el lugar y fecha de la desaparición.