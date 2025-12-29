Policía resulta herido tras robo a casa habitación en CDMX; sospechosos huyen rumbo a Polanco

El sur de la Ciudad de México (CDMX) vivió un domingo movido, luego de un robo a casa habitación en una zona residencial de lujo, que derivó en una balacera y dejó a un policía herido. Los hechos desataron una persecución que se extendió hasta la zona de Polanco.

Gracias a cámaras de seguridad, se estableció un cerco virtual para dar con los presuntos responsables, quienes lograron escapar tras abandonar vehículos robados.

Robo a casa habitación en Jardines del Pedregal desata persecución

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que el robo ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Lluvia y avenida Paseo del Pedregal, en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Al llegar al lugar, los policías observaron que varios sujetos salían corriendo del inmueble. Al notar a los uniformados, uno de los sospechosos abrió fuego.

Durante el intercambio de disparos, un oficial resultó herido, aunque logró repeler los demás ataques, logrando herir a uno de los presuntos ladrones.

#AlertaVialFIA | Después de la intensa movilización policiaca que se registró en las inmediaciones de un centro comercial, en #Polanco, todo regresó a la normalidad.



Policías buscaban a un sujeto que hirió a un uniformado en la zona de Santa Fe, tras un presunto #asalto. pic.twitter.com/Efa6JkpUaZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 29, 2025

Robo termina en persecución en Polanco, CDMX

Tras el enfrentamiento, los responsables huyeron en una camioneta color azul, pero durante la fuga perdieron el control del vehículo debido a los impactos de bala.

Según los indicios, los sujetos abandonaron la camioneta y continuaron su escape robando otro automóvil a un hombre que pasaba por la zona. Con este nuevo auto, lograron llegar hasta la alcaldía Miguel Hidalgo, específicamente en un centro comercial de la zona exclusiva de Polanco.

En ese punto, las autoridades localizaron el vehículo robado, así como una caja fuerte, presuntamente sustraída durante el robo a la vivienda, por lo que en cuestión de minutos se montó un operativo para dar con los sujetos.